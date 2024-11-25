Meyveli Tatlılar

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10 DAKİKA
Şeftalili Topçuk
#
şeftali
KOLAY
Erik Pestili
#
Erik Pestil
Cevizli Elma Şekeri
#
ceviz
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20 DAKİKA
Ayva Peltesi (Membrillo) Tarifi
#
Ayva Peltesi (Membrillo)
KOLAY
30 DAKİKA
Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı
#
Chia Puding
KOLAY
Karadutlu Puding
#
puding
KOLAY
15 DAKİKA
Turna Yemişli Toplar
#
Turna Yemişli Toplar
Ayva Tatlısı Tarifi
#
Ayva Tatlısı