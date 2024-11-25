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Meyveli Tatlılar

TATLILAR MEYVELİ TATLILAR
10 DAKİKA

Şeftalili Topçuk

# şeftali
Erik Pestili
KOLAY

Erik Pestili

# Erik Pestil
Cevizli Elma Şekeri

Cevizli Elma Şekeri

# ceviz
Ayva Peltesi Membrillo Tarifi
KOLAY 20 DAKİKA

Ayva Peltesi (Membrillo) Tarifi

# Ayva Peltesi (Membrillo)
Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı
KOLAY 30 DAKİKA

Chia Pudingli Yoğurtlu Tatlı

# Chia Puding
Karadutlu Puding
KOLAY

Karadutlu Puding

# puding
Turna Yemişli Toplar
KOLAY 15 DAKİKA

Turna Yemişli Toplar

# Turna Yemişli Toplar
Ayva Tatlısı Tarifi

Ayva Tatlısı Tarifi

# Ayva Tatlısı