Elmalı Strudel
Avusturya mutfağının bu eşsiz tatlısı elmanın, tarçının ve üzümün müthiş uyumuyla sofralarınıza Avrupa havası taşıyor. Damaklarda iz bırakan lezzeti ve pratikliğiyle sofralarınızın yeni yıldızı olmaya aday. Bu eşsiz tarifi hemen denemelisiniz!
Elmalı Strudel Malzemeleri
Adım Adım Elmalı Strudel Yapılışı
-
1
İç harcı için elmaları küçük küpler halinde doğrayın. Kuru üzüm, ceviz, toz şeker ve tarçınla karıştırın. Tereyağını tavada eritip galeta ununu 2 dakika kavurun ve bu karışımı elmalı harca ilave edin. Karıştırıp soğumaya bırakın.
-
2
Hamuru için unu geniş bir kaba alın. Ortasını açın. Yumurtayı, zeytinyağını, tuzu ve ılık suyu ekleyin. Yumuşak bir hamur yoğurun. Hamuru streç filmle sarın ve 30 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
-
3
Hamuru hafif unlanmış tezgahta merdane yardımıyla ince bir yufka olacak şekilde açın. Hamurun kenarlarını elinizle çekerek inceltebilirsiniz.
-
4
Açtığınız hamurun üzerine elmalı harcı eşit şekilde yayın. Kenarlardan 2 cm boşluk bırakın. Harcın üstüne eritilmiş tereyağı gezdirin.
-
5
Hamurun bir kenarından başlayarak dikkatlice rulo şeklinde sarın. Ruloyu pişirme kağıdı serili tepsiye alın. Üzerine eritilmiş tereyağı sürün.
-
6
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30–35 dakika pişirin. Üstü altın rengi olduğunda çıkarın.
-
7
Ilık hale gelince üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.
Elmalı Strudel Hangi Ülkenin?
Elmalı strudel aslen Avusturya'nın Viyana kentine aittir. Avusturya'ya ait bir tatlı olsa da Alman mutfağında da önemli bir yere sahiptir.
Elmalı Strudel Nedir?
Elmalı strudel Avusturya'ya ait bir tatlıdır. İnce açılmış hamurun içine elmalı harç koyup sarılarak pişirilen bir tatlıdır.
Strudel İçinde Ne Var?
Strudel genellikle elmayla yapılan bir tatlıdır. Genellikle içinde elma olur fakat içinde sadece elma olmak zorunda değildir. Tarçın ve üzüm gibi eklemeler yapılabilir.
Strudel Nasıl Yenir?
Strudel üzerine pudra şekeri ve krema dökerek yenilen bir tatlıdır.
