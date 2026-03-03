Ilık hale gelince üzerine pudra şekeri serpin. Dilimleyerek servis yapın.

Elmalı Strudel Hangi Ülkenin?

Elmalı strudel aslen Avusturya'nın Viyana kentine aittir. Avusturya'ya ait bir tatlı olsa da Alman mutfağında da önemli bir yere sahiptir.

Elmalı Strudel Nedir?

Elmalı strudel Avusturya'ya ait bir tatlıdır. İnce açılmış hamurun içine elmalı harç koyup sarılarak pişirilen bir tatlıdır.

Strudel İçinde Ne Var?

Strudel genellikle elmayla yapılan bir tatlıdır. Genellikle içinde elma olur fakat içinde sadece elma olmak zorunda değildir. Tarçın ve üzüm gibi eklemeler yapılabilir.

Strudel Nasıl Yenir?

Strudel üzerine pudra şekeri ve krema dökerek yenilen bir tatlıdır.