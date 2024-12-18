Baklava Yufkalı Elmalı Strudel
Baklava Yufkalı Elmalı Strudel
Malzemeler
Yapılışı
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1
Elmaların kabuğunu soyup, küp doğrayın. Geniş bir tavayı ocağa alıp, -elmaları içerisine koyun. Üzerine 1 yemek kaşığı tereyağı ve esmer şekeri ilave edin. Orta ısılı ateşte, elmalar yumuşayana kadar pişirin ve ocaktan alın. Kıyılmış ceviz, kuru üzüm, vanilya ve tarçını ekleyip karıştırın.
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2
Kalan 2 yemek kaşığı tereyağını küçük bir tavada eritin. Baklava yufkalarının aralarına tereyağı sürerek ve üst üste dizerek mutfak tezgahına alın.
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3
Elmalı iç dolguyu yufkanın kısa olan uç kısmına yerleştirin. Her iki kenarını da içe katlayın, rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan tereyağından sürüp, file badem serpiştirin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin. Ilık olarak servis edin.
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