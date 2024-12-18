Baklava Yufkalı Elmalı Strudel

Elmalı iç dolguyu yufkanın kısa olan uç kısmına yerleştirin. Her iki kenarını da içe katlayın, rulo şeklinde sarın. Üzerine kalan tereyağından sürüp, file badem serpiştirin. Pişirme kağıdı serili fırın tepsisinin üzerine alın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Üzerine pudra şekeri serpin. Ilık olarak servis edin.