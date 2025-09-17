Tarif Ara
Limonlu Panna Cotta

Limonlu Panna Cotta

İpeksi dokusu, limonun tazeleyici notalarıyla birleşiyor. Limonlu Panna Cotta, her kaşıkta damakları şenlendiren hafif ve zarif bir lezzet sunar.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Jelatin yapraklarını bir kaseye alın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve yumuşaması için 5 dakika bekletin.

  • 2

    Bu sırada krema, süt, toz şeker ve ince rendelenmiş limon kabuğunu küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte, karıştırarak ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alın.

  • 3

    Suda yumuşamış jelatin yapraklarını sudan çıkarın, fazla suyunu hafifçe sıkarak alın ve sıcak karışıma ekleyin. Karıştırarak tamamen eritin. Vanilya özütünü ilave edin.

  • 4

    Karışımı süzgeçten geçirerek pürüzsüz hâle getirin. Bardak ya da kaselere eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatıp buzdolabına alın. En az 4 saat soğutun.

  • 5

    Limon sos için limonun suyunu sıkın, küçük bir sos tenceresine alın. Üzerine mısır nişastası, pudra şekeri ve toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte, karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Soğumaya bırakın.

  • 6
    Dinlenen panna cottaların üzerine limon sosunu dökün. Dilerseniz ince bir limon dilimiyle süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.

