Limonlu Panna Cotta
İpeksi dokusu, limonun tazeleyici notalarıyla birleşiyor. Limonlu Panna Cotta, her kaşıkta damakları şenlendiren hafif ve zarif bir lezzet sunar.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Jelatin yapraklarını bir kaseye alın. Üzerini geçecek kadar soğuk su ekleyin ve yumuşaması için 5 dakika bekletin.
-
2
Bu sırada krema, süt, toz şeker ve ince rendelenmiş limon kabuğunu küçük bir tencereye alın. Kısık ateşte, karıştırarak ısıtın. Kaynamadan hemen önce ocaktan alın.
-
3
Suda yumuşamış jelatin yapraklarını sudan çıkarın, fazla suyunu hafifçe sıkarak alın ve sıcak karışıma ekleyin. Karıştırarak tamamen eritin. Vanilya özütünü ilave edin.
-
4
Karışımı süzgeçten geçirerek pürüzsüz hâle getirin. Bardak ya da kaselere eşit şekilde paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra üzerini kapatıp buzdolabına alın. En az 4 saat soğutun.
-
5
Limon sos için limonun suyunu sıkın, küçük bir sos tenceresine alın. Üzerine mısır nişastası, pudra şekeri ve toz şekeri ekleyin. Kısık ateşte, karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Soğumaya bırakın.
-
6
Dinlenen panna cottaların üzerine limon sosunu dökün. Dilerseniz ince bir limon dilimiyle süsleyin. Soğuk olarak servis yapın.
