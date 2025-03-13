Pratik Kış Tatlısı

Kiviyi dilimleyin. Kiviyi ve dondurmayı servis tabağına koyun. Ilık muzları nazikçe tavadan alıp servis tabağına yerleştirin. Nar ve üzümleri serpiştirin Bir kaşıkla tavada kalan sosu meyvelerin üzerinde gezdirin. Tarçın döküp servis yapın.