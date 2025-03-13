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Öğünler Meyveli Tatlılar Pratik kış tatlısı

Pratik Kış Tatlısı

Pratik Kış Tatlısı
KOLAY 5 DAKİKA

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Muzları boylamasına ortadan ikiye kesin.
  • 2
    Bir tavada tereyağını ısıtın. Esmer şekeri ekleyin. Hafif fokurdayıp karamel kokusu gelince muzların iç yüzleri karamelin üzerine gelecek şekilde yerleştirin. 1 dakika sonra ocaktan alın.
  • 3

    Kiviyi dilimleyin. Kiviyi ve dondurmayı servis tabağına koyun. Ilık muzları nazikçe tavadan alıp servis tabağına yerleştirin. Nar ve üzümleri serpiştirin Bir kaşıkla tavada kalan sosu meyvelerin üzerinde gezdirin. Tarçın döküp servis yapın.

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