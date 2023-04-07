Pepeçura
Karadeniz geleneksel tatlarından biri olan pepeçuranın ana malzemesi üzüm. Peki pepeçura nasıl yapılır? Denemek isteyenler için pepeçura tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Üzümleri iyice yıkayıp süzdükten sonra saplarıyla birlikte büyük bir tencereye alın. Üzerine 7.5 su bardağı suyu ve şekeri ilave edin.
-
2
İyice karıştırdıktan sonra orta ısıda 30 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzün, posasını ince telli bir kevgir yardımıyla süzüp karıştırın. Kalan 1 su bardağı oda sıcaklığındaki su ile buğday nişastasını ve mısır ununu karıştırın.
-
3
Bu karışımı tencereye ilave edin. Üzerine 1 su bardağı üzüm suyunu ilave edip iyice çırpın. Sonra kalan üzüm suyunu katıp, kısık ısıda, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin.
-
4
Ocaktan alıp, servis kaselerine pay edin. Buzdolabında en az 4-5 saat kadar soğutun. Dilerseniz üzerine kavrulmuş fındık serpin, tane üzüm ve Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Limonlu Tarifler
- Ramazan'ın Baş Tacı Çorbalar
- Şef Bahtiyar Büyükduman'dan Sıra Dışı Tabaklar