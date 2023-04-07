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Pepeçura

Pepeçura
KOLAY 20 DAKİKA

Karadeniz geleneksel tatlarından biri olan pepeçuranın ana malzemesi üzüm. Peki pepeçura nasıl yapılır? Denemek isteyenler için pepeçura tarifi...

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Üzümleri iyice yıkayıp süzdükten sonra saplarıyla birlikte büyük bir tencereye alın. Üzerine 7.5 su bardağı suyu ve şekeri ilave edin.

  • 2

    İyice karıştırdıktan sonra orta ısıda 30 dakika haşlayın. Daha sonra suyunu süzün, posasını ince telli bir kevgir yardımıyla süzüp karıştırın. Kalan 1 su bardağı oda sıcaklığındaki su ile buğday nişastasını ve mısır ununu karıştırın.

  • 3

    Bu karışımı tencereye ilave edin. Üzerine 1 su bardağı üzüm suyunu ilave edip iyice çırpın. Sonra kalan üzüm suyunu katıp, kısık ısıda, muhallebi kıvamına gelene dek pişirin.

  • 4

    Ocaktan alıp, servis kaselerine pay edin. Buzdolabında en az 4-5 saat kadar soğutun. Dilerseniz üzerine kavrulmuş fındık serpin, tane üzüm ve Hindistan cevizi ile süsleyip servis yapın.

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