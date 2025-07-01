Limonlu Lokum
Ferahlığıyla yumuşacık bir tat: Limonlu Lokum, damakta iz bırakan nostaljik bir lezzet sunuyor!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Su, toz şeker, limon kabuğu rendesini ve limon tuzunu bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.
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2
Limon suyunu süzgeçten geçirin. Bir kaseye alıp nişastayla karıştırın ve bu karışımı tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin. Yaklaşık 25-30 dakika sonunda lokum elastikiyetinde bir kıvam alacaktır.
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3
Dikdörtgen veya kare bir kalıba pişirme kağıdı yerleştirin. Sıcak lokumu 2 parmak kalınlığında üzerine dökün. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.
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4
Mutfak tezgahına biraz nişasta serpin. Lokum kalıbını kağıdından tutup ters çevirerek tezgaha alın. Küplere kesip pudra şekerine bulayarak servis tabağına koyun.
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