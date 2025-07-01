Limonlu Lokum

Limon suyunu süzgeçten geçirin. Bir kaseye alıp nişastayla karıştırın ve bu karışımı tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin. Yaklaşık 25-30 dakika sonunda lokum elastikiyetinde bir kıvam alacaktır.