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Limonlu Lokum

Limonlu Lokum
KOLAY 60 DAKİKA

Ferahlığıyla yumuşacık bir tat: Limonlu Lokum, damakta iz bırakan nostaljik bir lezzet sunuyor!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Su, toz şeker, limon kabuğu rendesini ve limon tuzunu bir tencereye alıp orta ateşte kaynatın.

  • 2

    Limon suyunu süzgeçten geçirin. Bir kaseye alıp nişastayla karıştırın ve bu karışımı tencereye ekleyin. Sürekli karıştırarak kısık ateşte pişirmeye devam edin. Yaklaşık 25-30 dakika sonunda lokum elastikiyetinde bir kıvam alacaktır.

  • 3

    Dikdörtgen veya kare bir kalıba pişirme kağıdı yerleştirin. Sıcak lokumu 2 parmak kalınlığında üzerine dökün. Oda sıcaklığına gelene kadar bekletin.

  • 4

    Mutfak tezgahına biraz nişasta serpin. Lokum kalıbını kağıdından tutup ters çevirerek tezgaha alın. Küplere kesip pudra şekerine bulayarak servis tabağına koyun.

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