İncir Uyutması

Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.

İncir Uyutmasında En Önemli Noktalar Nedir ?

Sütün derecesi önemli bir nokta mayalanma derecesinde yaklaşık 40-45 derece arası parmağı 3-4 saniye tutabilecek sıcaklıkta olmalıdır. Çok sıcak veya veya soğuk oluşu incirin aktivitesini ortaya çıkartmada sorun olacaktır. Kıvamın dokusunu ayarlarken en önemli püf noktalardan biri de blenderdan en az 2-3 dakika çekilmelidir.

Uyutmak Nedir ?

Pişen ve kaselere doldurulan tatlı mayalanması için ortam ısısında bekletilir. Bu bekleme süresinde tatlı mayalanır.

İncir Uyutmasına Şeker Koyulur Mu ?

Şeker konulmaması belirgin özelliklerinden biridir. İncir oldukça şekerli bir meyve olduğu ekstra şekere ihtiyaç kalmayacaktır.