İncir Uyutması
İncirin yumuşak dokusu, Hindistan cevizi ve Antep fıstığıyla süslenmiş bu tatlı, sizi adeta mest edecek.
Malzemeler
Yapılışı
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1
İncirleri sıcak suda yaklaşık 1 saat bekletip yumuşamalarını sağlayın. Daha sonra süzün ve küp doğrayıp bir tencereye alın. Üzerine süt ekleyip ocağa oturtun ve yumuşayana kadar kaynatın. Ocaktan almadan hemen önce tereyağı ve vanilya ekleyip ocaktan alın.
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2
Ilındıktan sonra blender yardımıyla püre haline getirin. Kaselere aktarıp soğutun. Hindistan cevizi ve Antep fıstığı ile süsleyin. Yanında cevizle birlikte servis yapın.
İncir Uyutmasında En Önemli Noktalar Nedir ?
Sütün derecesi önemli bir nokta mayalanma derecesinde yaklaşık 40-45 derece arası parmağı 3-4 saniye tutabilecek sıcaklıkta olmalıdır. Çok sıcak veya veya soğuk oluşu incirin aktivitesini ortaya çıkartmada sorun olacaktır. Kıvamın dokusunu ayarlarken en önemli püf noktalardan biri de blenderdan en az 2-3 dakika çekilmelidir.
Uyutmak Nedir ?
Pişen ve kaselere doldurulan tatlı mayalanması için ortam ısısında bekletilir. Bu bekleme süresinde tatlı mayalanır.
İncir Uyutmasına Şeker Koyulur Mu ?
Şeker konulmaması belirgin özelliklerinden biridir. İncir oldukça şekerli bir meyve olduğu ekstra şekere ihtiyaç kalmayacaktır.
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