Çilek Kremalı Tatlı

Ocağı kapatıp vanilya ve tereyağını ilave edin. Mikser yardımıyla 5-6 dakika çırpın. Krema ılınınca çileklerin üzerine kaşık yardımıyla dökün. Kaşığın tersi ile üzerini düzeltin ve buzdolabında 3-4 saat ya da vaktiniz varsa bir gece dinlendirin.