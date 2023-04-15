Çilek Kremalı Tatlı
Büyük küçük herkesin severek yediği meyvelerin başında gelen çilek, aynı zamanda yazın en güzel habercilerinden. Tam mevsiminde olan çilek ile yapabileceğiniz nefis bir çilek kremalı tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kek için 24x24 cm'lik kare fırın kabının tabanını pişirme kağıdı ile kaplayın. Yanlarına 1 çay kaşığı eritilmiş tereyağı sürün. Kalan tereyağını sos tenceresine alarak kısık ısıda eritin ve ocaktan alın.
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2
Parçalara ayırdığınız çikolatayı ekleyip, eriyene kadar karıştırın. Ayrı bir yerde kakao ve suyu karıştırın. Daha sonra çikolatalı karışıma katıp karıştırın.
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3
Yumurtaları mikser yardımıyla, rengi açılana kadar 4- 5 dakika çırpın. Toz şeker ekleyip köpükler oluşana kadar 3-4 dakika daha çırpın (bu aşamadan sonra mikser kullanmıyoruz).
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4
Çikolatalı karışımı yumurtalı karışıma ekleyip, alttan üste doğru spatula ile homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Un, tuz ve vanilyayı birlikte eleyerek sıvı karışıma ilave edin.
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5
Spatula ile alttan üste doğru yavaşça karıştırın ve fırın kabına aktarın. Önceden ısıtılmış 175 derecede fırında 15 dakika pişirip ılınması için kenara alın.
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6
Arası için çilekleri incecik dilimleyip, kekin üzerine tek sıra halinde yerleştirin. Kreması için un ve şekeri karıştırın. Süt ekleyip orta ısıda sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin.
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7
Ocağı kapatıp vanilya ve tereyağını ilave edin. Mikser yardımıyla 5-6 dakika çırpın. Krema ılınınca çileklerin üzerine kaşık yardımıyla dökün. Kaşığın tersi ile üzerini düzeltin ve buzdolabında 3-4 saat ya da vaktiniz varsa bir gece dinlendirin.
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8
Çilek püresi için çilekleri blender'de çekin. Sos tenceresine alıp, üzerine şeker ve limon suyu ekleyin.
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9
Koyulaşana kadar 20 dakika pişirin. Tamamen soğuyunca tatlının üzerine dökün. Dilimleyip, çilekle süsleyin ve soğuk olarak servis yapın.
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