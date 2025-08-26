Çilekli Tart

Tart hamuru için unu, şekeri, vanilyayı ve tuzu mutfak robotuna alın. Soğuk tereyağını küçük küpler halinde doğrayıp karışıma ekleyin. Karışım kumlu bir dokuya gelene kadar çekin. Bu karışımı geniş bir kaseye alın. Başka bir kasede yumurta sarısı ve suyu iyice çırpın. Üzerine ilave ederek 1-2 dakika yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.