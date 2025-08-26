Çilekli Tart
Taze çileklerin ferah tadıyla buluşan çıtır tart tabanı, hafif kremasıyla tatlı keyfinizi zirveye taşıyor.
Malzemeler
Yapılışı
1
Tart hamuru için unu, şekeri, vanilyayı ve tuzu mutfak robotuna alın. Soğuk tereyağını küçük küpler halinde doğrayıp karışıma ekleyin. Karışım kumlu bir dokuya gelene kadar çekin. Bu karışımı geniş bir kaseye alın. Başka bir kasede yumurta sarısı ve suyu iyice çırpın. Üzerine ilave ederek 1-2 dakika yoğurun. Hamuru streç filme sarıp 30 dakika buzdolabında dinlendirin.
2
Hamuru buzdolabından çıkarıp, iki pişirme kağıdı arasında kağıt kalınlığında açın. Orta büyüklükte ve tabanı çıkabilen tart kalıbına, kenarlarını da kaplayacak şekilde yerleştirin. Kenarlara bastırarak tam olarak oturmasını sağlayın.
3
Hamurun tabanını çatalla delip, üzerine pişirme kağıdı yerleştirin. Kabarmasını önlemek için kuru bakliyatları serpiştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin.
4
Pastacı kreması için krema hariç tüm malzemeyi bir tencereye alın. Sürekli karıştırarak, muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra oda sıcaklığına gelene kadar bekletin Daha sonra buzdolabında 30 dakika bekletin. Soğuyunca 100 gram kremayı ekleyin. Pürüzsüz olana kadar mikserle çırpın.
5
Soğuyan tart tabanının içine hazırladığımız pastacı kremasını eşit şekilde yayın.
6
Süslemek için çilekleri ince dilimleyip, kremanın üstüne yerleştirin.
7
Buzdolabında 1-2 saat bekletip servis yapın.
