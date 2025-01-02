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Grip Düşmanı Tatlı

Grip Düşmanı Tatlı
30 DAKİKA

Hem lezzetli hem şifa dolu: Grip düşmanı portakal soslu muhallebiyle sağlıklı bir tatlı keyfi!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt, şeker ve nişastayı bir tencereye alın ve çırpma teliyle karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce rendelenmiş zencefili ve vanilini ekleyin, iyice karıştırın. Muhallebiyi küçük cam kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.

  • 2

    Portakal suyu, mısır nişastası ve tarçını küçük bir tencereye alın, iyice karıştırın. Orta ateşte karışım kıvam alana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra balı ekleyip karıştırın ve ılımaya bırakın.

  • 3

    Soğuyan muhallebinin üzerine ılımış portakal sosunu dökün. Üzerini taze nane yaprakları, portakal dilimleri veya istediğiniz süsleme malzemelerini ekleyin.

  • 4

    Buzdolabında 1-2 saat dinlendirdikten sonra soğuk olarak servis yapın.

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