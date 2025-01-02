Grip Düşmanı Tatlı

Süt, şeker ve nişastayı bir tencereye alın ve çırpma teliyle karıştırın. Orta ateşte sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan almadan önce rendelenmiş zencefili ve vanilini ekleyin, iyice karıştırın. Muhallebiyi küçük cam kaselere paylaştırın ve soğumaya bırakın.