Saray Aşuresi
Kendinizi saraylarda hissetmek istiyorsanız işte saray aşuresi tarifi. Oldukça zengin iç malzemeleriyle tadını unutmayacağınız Saray Aşuresi nasıl yapılır?
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin. Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin.
-
2
Nohut, kuru fasulye ve toz şekeri aşureye ekleyin. Ara ara karıştırarak 15 dakika pişirin. Kuru incir, kuru kayısı, kuru üzüm, kuş üzümü, badem ve dolmalık fıstıkları ekleyin. 10 dakika daha pişirin. Nişastayı gül suyu ile açtıktan sonra aşureye ekleyip bir-iki taşım kaynatın. Ocaktan alıp 25-30 dakika dinlendirdikten sonra kaselere paylaştırın. Üzerini nar taneleri, fındık, kuş üzümü, badem, Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
