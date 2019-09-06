Saray Aşuresi

Buğday, kuru fasulye ve nohudu geceden ayrı kaplarda ıslatın. Ertesi gün buğdayı, suyuyla birlikte geniş bir tencereye alın. Üzerine suyu ekleyip yumuşayıncaya kadar orta ateşte ara sıra karıştırarak pişirin. Nohut ve kuru fasulyeyi ayrı ayrı haşlayın. Kuru incir ve kuru kayısıları küp doğrayıp ılık suda yumuşatın. Bademleri sıcak suda 2-3 dakika kaynatıp kabuklarını soyun. Buğdaylar çatlamaya başladığında, içinden 1 kepçe alıp robotta macun haline gelene kadar çekin. Daha sonra karıştırarak tencereye ekleyin. Tuzu ilave edin.