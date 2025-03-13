Muzlu Madlen Kek
Malzemeler
Yapılışı
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1
Muzu çatalla ezin. Geniş bir kapta ezilmiş muz, yumurta, şeker, Hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir kek kıvamı elde edin. 9'lu veya 12'li madlen kek kalıbını yağlayıp kek hamurunu pay edin.
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2
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 15 dakika rengi altın sarı olana kadar pişirin. Fırından alıp soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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