Muzlu Madlen Kek

Muzu çatalla ezin. Geniş bir kapta ezilmiş muz, yumurta, şeker, Hindistan cevizi yağı ve vanilyayı çırpın. Un, kabartma tozu ve tuzu da ekleyip çırpmaya devam edin. Akışkan bir kek kıvamı elde edin. 9'lu veya 12'li madlen kek kalıbını yağlayıp kek hamurunu pay edin.