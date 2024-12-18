Armutlu Patatesli Graten
Sofralarınıza lezzet katacak bir armutlu patates graten tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Patatesin kabuğunu soyun. Elma dilimi şeklinde dilimleyin. Tencereye alıp üzerini geçecek kadar soğuk su ve tuz ekleyin. Yaklaşık 3-5 dakika haşlayın. Suyunun süzülmesi için süzgece alın. Bir kenarda soğumaya bırakın.
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2
Armutların kabuğunu soyup, çekirdeğini temizleyin. Boylamasına 2'şer cm kalınlığında dilimleyin. Fırın kabına karışık şekilde armut ve patatesleri dizin.
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3
Beşamel sos için tereyağını küçük bir tencereye alıp eritin. Unu ilave edip sürekli karıştırarak kavurun. Un kavrulup, rengi değişince azar azar sütü ekleyip karıştırmaya devam edin. Tuz, beyaz toz biber ve muskatı ekleyin. Sürekli karıştırarak kaynayınca altını kapatın.
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4
Fırın kabındaki patates ve armutların üzerine beşamel sosu gezdirin. Kaşar peyniri ya da parmesan serpiştirin. Taze biberiye koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, ılık olarak servis yapın.
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