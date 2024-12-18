Armutlu Patatesli Graten

Fırın kabındaki patates ve armutların üzerine beşamel sosu gezdirin. Kaşar peyniri ya da parmesan serpiştirin. Taze biberiye koyup, önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar 25-30 dakika pişirin. Fırından çıkarıp, ılık olarak servis yapın.