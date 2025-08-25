Bici Bici
Adana mutfağının yaz klasiği bici bici, buz gibi serinliği ve şerbetli lezzetiyle sıcak günlerin vazgeçilmez tatlısı.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Muhallebisi için suyu bir tencereye alın. Buğday nişastasını ekleyin. Topaklanmaması için orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelip göz göz olunca altını kapatın.
-
2
Hafif ılındığında geniş, düz bir kaba dökün. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp en az 3-4 saat bekletin. Katılaşınca küçük küpler halinde doğrayın.
-
3
Şerbeti için soğuk suyu karıştırma kabına alın. Toz şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eridikten sonra vişne suyunu ve gül suyunu ilave edin. Buzdolabında 2-3 saat bekletin.
-
4
Servis için buz küplerini blender'den geçirerek kar kıvamına getirin. Servis edeceğiniz kase veya bardaklara muhallebi küplerini pay edin.
-
5
Üzerine 3-4 yemek kaşığı vişneli şerbetten dökün. Bolca buz serpiştirin. Küp doğranmış çilek ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.
