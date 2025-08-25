Tarif Ara
Bici Bici

Bici Bici
ORTA 30 DAKİKA

Adana mutfağının yaz klasiği bici bici, buz gibi serinliği ve şerbetli lezzetiyle sıcak günlerin vazgeçilmez tatlısı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Muhallebisi için suyu bir tencereye alın. Buğday nişastasını ekleyin. Topaklanmaması için orta ateşte sürekli karıştırarak pişirin. Muhallebi kıvamına gelip göz göz olunca altını kapatın.

  • 2

    Hafif ılındığında geniş, düz bir kaba dökün. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına alıp en az 3-4 saat bekletin. Katılaşınca küçük küpler halinde doğrayın.

  • 3

    Şerbeti için soğuk suyu karıştırma kabına alın. Toz şekeri ekleyip karıştırın. Şeker eridikten sonra vişne suyunu ve gül suyunu ilave edin. Buzdolabında 2-3 saat bekletin.

  • 4

    Servis için buz küplerini blender'den geçirerek kar kıvamına getirin. Servis edeceğiniz kase veya bardaklara muhallebi küplerini pay edin.

  • 5

    Üzerine 3-4 yemek kaşığı vişneli şerbetten dökün. Bolca buz serpiştirin. Küp doğranmış çilek ve Antep fıstığı ile süsleyerek servis yapın.

