Pancarlı ve Portakallı Tatlı
Şifa deposu pancar ve portakal ile nefis bir atıştırmalık tatlı tarifi yaptık! Çayın, kahvenin yanında severek ikram edebileceğiniz pancarlı, portakallı tatlı tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Haşlanmış pancarları püre haline gelene kadar mutfak robotunda ezin. Püreyi geniş bir kaba alıp diğer tüm malzemeyi ekleyin.
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2
Ele yapışmayan bir karışım elde edince harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp şekil verin. Daha sonra geniş bir kaba dizin ve derin dondurucuda 30 dakika dinlendirin.
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3
Sütlü çikolatayı ve bitter çikolatayı ayrı kapların içinde benmari usulü eritin. Pancar toplarını 3 bölüme ayırın. Birinci bölümündekilerin üstünü sütlü çikolataya batırın.
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4
Üzerlerine bitter çikolata ile ince çizgiler yapın. Pancarlar buzluktan çıktığı için çikolata hemen donacaktır. Kalanları da yulafa bulayıp tamamını derin dondurucuda 4-5 dakika bekletip servis yapın.
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