Erikli Crumble
Erikli Crumble Tarifi: Tatlı Ekşi Eriklerin Kıtır Kıtır Hamurla Buluştuğu Nefis Lezzet! Pratik yapımı ve fırından çıkan mis gibi kokusuyla bu crumble, tatlı krizlerinize mükemmel bir çözüm olacak.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Erik dolgusu için erikleri iyice yıkayın. Yıkanan erikleri kurulayarak irice dilimleyin. Üzerine toz şeker, limon suyu ve mısır nişastası ilave ederek karıştırın. Bu karışımı fırına dayanıklı bir kaba eşit şekilde yayın.
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2
Crumble için un, esmer şeker, yulaf ezmesi ve tuzu bir kapta karıştırın. Soğuk tereyağını ekleyin ve parmak uçlarınızla ufalayarak, kırıntılı bir hamur elde edin.
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3
Hazırladığınız crumble karışımını eriklerin üzerine eşit şekilde dağıtın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü altın rengi alana kadar yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
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4
Fırından çıkan erikli crumble'ı biraz soğumaya bırakın. Ardından üzerine vanilyalı dondurma ekleyerek servis yapın.
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