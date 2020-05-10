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İncir Tatlısı

İncir Tatlısı
KOLAY 10 DAKİKA

Geleneksel sütlü tatlılardan biri olan İncir Tatlısı tarifi, bu günlerde sıklıkla merak edilen tarifler arasında.Tam mevsiminde olan incirle kolay bir şekilde hazırlayacağınız İncir tatlısı tarifi.

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Sofra’da Bu Ay

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