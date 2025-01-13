Fırınlanmış Yaz Meyveleri

Bal veya akçaağaç şurubu, vanilya özütü ve tuzu bir kasede karıştırın. Şeftali, yaban mersini ve çileği fırın kabına alıp bu karışımla harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika, meyveler pişip suyunu şurup kıvamında salana kadar pişirin.