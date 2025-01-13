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Fırınlanmış Yaz Meyveleri

Fırınlanmış Yaz Meyveleri
30 DAKİKA

Rafine şeker kullanmadan, pratik şekilde hazırlanabilen, fırınlanmış bol meyveli bu tarif günün her öğünü için tatlı krizlerine sağlıklı bir alternatif…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bal veya akçaağaç şurubu, vanilya özütü ve tuzu bir kasede karıştırın. Şeftali, yaban mersini ve çileği fırın kabına alıp bu karışımla harmanlayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 15 dakika, meyveler pişip suyunu şurup kıvamında salana kadar pişirin.

  • 2

    Ayrı bir yerde süzme yoğurt ve labne peynirini krema kıvamında çırpıp servis tabaklarına alın. Meyveler oda sıcaklığına gelince şurubuyla birlikte tabaklara pay edin.

  • 3

    Kavrulmuş badem ve taze fesleğen ile süsleyip servis edin

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