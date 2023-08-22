İncirli Galette

Dilimlenmiş incir, tereyağı ve şekeri tavada hafif pişirin. Hamur için un, toz şeker, tuz, tereyağı ve krem peyniri mutfak robotunda yoğurun. Kumlu biri görünüme sahip olduğunda buzlu suyu ekleyip yoğurma işlemini tamamlayın. Hamuru streç filme sarıp buzdolabında bir gece bekletin. Sürenin sonunda hamuru 6 bezeye ayırıp pişirme kağıdı üzerinde 20 cm çapında açın. Hamurların kenarında 1 cm'lik boşluk kalacak şekilde incirli karışımı yerleştirin. Kenarlardaki hamuru incirlerin üzerine kapatın. Üzerlerine esmer şeker serpin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.