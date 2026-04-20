Üç Malzemeli Ev Yapımı Jelibon

Çocuklarınız için hem sağlıklı hem de az malzemeyle hazırlayabileceğiniz bir atıştırmalık arıyorsanız bu tarif tam size göre! Çocuklarınızın severek tüketeceği bu tarifimizi mutlaka denemelisiniz!

Yapılışı

  • 1

    Taze sıkılmış meyve suyunu kullanacaksanız süzerek berraklaştırın. Püre kullanacaksanız çeyrek su bardağı suda iyice çözüp sıvı hale getirin.

  • 2

    Küçük bir tencereye meyve suyunu veya sıvılaştırılmış püreyi koyun. Üzerine bal ve jelatini ilave edin.

  • 3

    Kısık ateşte jelatin tamamen eriyene kadar sürekli karıştırın. Karışımın 80 dereceyi geçmemesine dikkat edin. 90 dereceyi aşarsa jelatin sertleştirici özelliğini kaybeder. Karışım berrak ve homojen olunca ocaktan alın.

  • 4

    Silikon jelibon kalıplarını (balık, ayıcık vb.) düz bir tezgahın üzerine koyun. Karışımı dikkatlice kalıplara pay edin. Her boşluğu tam doldurmaya özen gösterin.

  • 5

    Kalıpları hafifçe tezgaha vurun; böylece içindeki hava kabarcıkları çıkar. Kalıpları buzdolabına yerleştirin. En az 2-3 saat tamamen sertleşene kadar bekletin. Sertleşen jelibonları kalıplardan tek tek çıkarın.

  • 6

    Jelibonları hava almayan bir kapta saklayın. Çocuklara renkli ve eğlenceli bir atıştırmalık olarak ikram edebilirsiniz.

    Nişasta Kullanmadan Jelibon Yapılır Mı?

    Nişasta kullanmadan da jelibon yapılabilir. Tarifimizde de kullandığımız agar-agar veya sığır jelatini kullanabilirsiniz.

    Sağlıklı Jelibon Yapmak Mümkün Mü?

    Evet sağlıklı jelibon yapmak mümkün. Tarifimizdeki adımları uygulayarak çocuklarınızın seveceği sağlıklı jelibonlar yapabilirsiniz.

Sofra’da Bu Ay

  • Dilek Yetkiner ile Ot Kokulu Mücverler
  • Dünya Mutfağından Çilekli Tartlar
  • Zeynep Dinç'ten İlkbaharın Müjdecileri
  • İnci Bak'tan Kuzu Etli Bahar Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Hamur Kesesinde Balkabağı Tarifi

Hamur Kesesinde Balkabağı Tarifi

Çilekli Pavlova Tarifi
20 DAKİKA

Çilekli Pavlova Tarifi

Karadutlu Kup
KOLAY

Karadutlu Kup

İncirli Galette
KOLAY 10 DAKİKA

İncirli Galette