Külkedisi
Sofralarına şef dokunuşu katmak isteyenler için bir şef tarifi... Şef Bahtiyar Büyükduman'ın Külkedisi tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Tüm malzemeyi mutfak robotunda 1 dakika boyunca çekin. Dikdörtgen kek kalıbına karışımı dökün. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında 9 dakika pişirin. Dilediğiniz şekilde kesin.
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2
Bal kabağı dolgu için Hindistan cevizi yağı dışındaki tüm malzemeleri küçük bir tencerede pişirin. Kaynamaya yaklaştığı zaman ocaktan alın ve Hindistan cevizi yağını ekleyerek el blender'i ile çekin. Karışımı sıkma torbasına alın ve tatlıyı dondurmak istediğiniz kalıbın içine sakın. En üstüne daha önce yaptığımız kek dilimini yerleştirin. Tatlınızı buzlukta en az 4 saat dondurun.
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3
Bal kabağı glaze için bal kabaklarını bir tencerede su ile haşlayın süzün ve mutfak robotunda püre haline getirin. Püreyi elekten geçirin, daha sonra tüm malzemelerle beraber tekrar pişirin. 1 dakika kaynatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesi için dışarı alın. Donmuş bal kabağı tatlılarını altında tepsi ile bir tel ızgaraya alın ve glaze'yi her yerlerini kapatacak şekilde dökün.
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4
Tahin pekmez köpüğü için bitkisel kremayı çırpın ve tahin pekmez karışımı ile havalandırarak karıştırın. Sıkma torbasına alıp tatlının üstünü süsleyin ve servis yapın.
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