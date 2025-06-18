Bal kabağı glaze için bal kabaklarını bir tencerede su ile haşlayın süzün ve mutfak robotunda püre haline getirin. Püreyi elekten geçirin, daha sonra tüm malzemelerle beraber tekrar pişirin. 1 dakika kaynatın. Bir gece buzdolabında bekletin. Kullanmadan önce oda sıcaklığına gelmesi için dışarı alın. Donmuş bal kabağı tatlılarını altında tepsi ile bir tel ızgaraya alın ve glaze'yi her yerlerini kapatacak şekilde dökün.