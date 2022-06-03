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Çıtır Elma Şekeri

Çıtır Elma Şekeri
KOLAY 5 DAKİKA

Elma şekerini evde yapmaya ne dersiniz? Kolay tarifiyle çıtır elma şekeri tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Toz şeker ve suyu kaynatın. Koyulaşınca limon suyu ve gıda boyasını ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

  • 2

    Sap kısımlarına çöp şiş takılmış elmaları teker teker bu karışıma batırıp çıkarın.

  • 3

    Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp yağlı kağıt üzerinde soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.

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