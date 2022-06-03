Çıtır Elma Şekeri
Malzemeler
Yapılışı
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1
Toz şeker ve suyu kaynatın. Koyulaşınca limon suyu ve gıda boyasını ekleyin. 10 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.
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2
Sap kısımlarına çöp şiş takılmış elmaları teker teker bu karışıma batırıp çıkarın.
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3
Aynı işlemi bir kez daha tekrarlayıp yağlı kağıt üzerinde soğumaya bırakın. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis yapın.
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