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Milföylü Üzüm Tatlısı

Milföylü Üzüm Tatlısı
ORTA 40 DAKİKA

Milföylü Üzüm Tatlısı Tarifi: Çıtır milföy hamuru ve taptaze üzümlerin enfes uyumuyla hazırlanan bu tatlı, hem görsel şölen hem de unutulmaz lezzet sunuyor. Adım adım kolay tarifiyle, özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Milföyleri oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın. O sırada üzümleri sapından ayırıp karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayın. Sert keçi peynirini ince kesin.

  • 2

    Milföyler yumuşadıktan sonra onları bir araya getirip yuvarlayıp daha sonra da bir pizza hamuru açar gibi açın.

  • 3

    Üzerine önce peyniri sonra üzümleri koyup kenarlarını kıvırın.

  • 4

    Yağlı kağıt serdiğimiz tepsi fırınında, önceden ısıtılmış 180 derecede, üzümler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırının alt rafına da koyabilirsiniz ki altı da pişsin.

  • 5

    Fırından çıktıktan sonra üzerine bal gezdirip kekik serpin. Cevizle süsleyip servis yapın.

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