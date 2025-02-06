Milföylü Üzüm Tatlısı
Milföylü Üzüm Tatlısı Tarifi: Çıtır milföy hamuru ve taptaze üzümlerin enfes uyumuyla hazırlanan bu tatlı, hem görsel şölen hem de unutulmaz lezzet sunuyor. Adım adım kolay tarifiyle, özel günlerinizin vazgeçilmezi olacak!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Milföyleri oda sıcaklığında yumuşamaya bırakın. O sırada üzümleri sapından ayırıp karabiber ve zeytinyağı ile harmanlayın. Sert keçi peynirini ince kesin.
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2
Milföyler yumuşadıktan sonra onları bir araya getirip yuvarlayıp daha sonra da bir pizza hamuru açar gibi açın.
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3
Üzerine önce peyniri sonra üzümleri koyup kenarlarını kıvırın.
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4
Yağlı kağıt serdiğimiz tepsi fırınında, önceden ısıtılmış 180 derecede, üzümler yumuşayıncaya kadar yaklaşık 30 dakika pişirin. Fırının alt rafına da koyabilirsiniz ki altı da pişsin.
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5
Fırından çıktıktan sonra üzerine bal gezdirip kekik serpin. Cevizle süsleyip servis yapın.
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