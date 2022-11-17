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Meyveli Crumble Tarifi

Meyveli Crumble Tarifi
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Meyveli crumble son günlerde merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Peki, crumble nedir? Crumble tarifi nasıl? Çayınızın yanına en lezzetli crumble tarifi...

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