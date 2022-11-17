Meyveli Crumble Tarifi
Meyveli crumble son günlerde merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Peki, crumble nedir? Crumble tarifi nasıl? Çayınızın yanına en lezzetli crumble tarifi...
Malzemeler
Yapılışı
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1
Meyve karışımı için tüm malzemeyi elinizle iyice karıştırıp, orta boy bir fırın kabına yerleştirin.
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2
Üzeri için tüm malzemeyi karıştırıp, fırın kabındaki meyvelerin üzerine yayın.
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3
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika, üzeri kıtır olana kadar pişirin. Fırından alıp 10 dakika dinlendirin. Dilediğiniz gibi süsleyip servis yapın.
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