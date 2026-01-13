İstanbul’un En İyi Kahvecileri

Avrupa Yakası'nın En İyi Kahve Mekanları

Cup of Joy Bebek – Zorlu – Ayazağa – İstinye Park – Nişantaşı

Şehrin pek çok yerinde bulunan şubeleriyle, nitelikli kahvenin öncü isimlerden olan Cup Of Joy'un iddialı kahvesi kadar, glütensiz, şekersiz, vejetaryen ve vegan lezzetleri de öne çıkıyor. Kısa bir kahve molası veya uzun bir kahvaltı keyfi için ideal.

Halaskargazi, Şair Nigar Sk. no 11, 34365 Şişli/İstanbul

Blum Coffee House, Beşiktaş

Akaretler'de, 'Blum your day/Gününüzü çiçeklendirin' sloganıyla 2016'da açılan Blum Coffee House'un sıcak ve samimi ortamında hem kahvaltı hem de günün geri kalan saatlerini mekanın kapalı veya açık tarafında keyifli bir şekilde geçirebilirsiniz. Geri dönüşümlü kâğıt, ambalaj ve ekipmanlar kullanan mekânda, doğal, katkısız ve organik lezzetler bulabilirsiniz. Bitter çikolatalı amerikano, yer fıstıklı latte ve fıstıklı kapuçino öne çıkan lezzetler arasında.

Vişnezade, Süleyman Seba Cd. 64/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Kronotrop

2012 yılında Galatasaray'da bir kahve dükkânı olarak başlayan yolculuğunun sonrasında, şehirde şube sayısı 35'i bulan Kronotrop, müşterilerine nitelikli kahve deneyimi yaşatıyor. Gitmeden önce web sitesinde yer alan, hangi kahvenin size uyduğunu belirleyen testi de çözebilirsiniz.

Kuloğlu, Firuzağa Cami Sk. No:2/B, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Petra Roasting Co., Gayrettepe

2013 yılında kurulan ve merkez üssü Gayrettepe'de bulunan Petra Roasting Co.'nun Bebek, Şişhane, Maslak, Şişli ve Sarıyer'de de şubeleri bulunuyor. Gayrettepe şubesi ise kavurma alanı ve yaratıcı mutfağıyla öne çıkıyor. Kahveleriyle olduğu kadar yanında servis edilen atıştırmalıklarıyla da ünlü. Kahveler, tatlılar, ekmekler ve kahve makinaları gibi ürünleri almak için web sitesini de ziyaret edebilirsiniz.

Gayrettepe, Hoşsohbet Sokaği Selenium Residence Mağaza 1, 34349 Beşiktaş/İstanbul

Coffee Sapiens, Karaköy – Kanyon

Coffe Sapiens, "Kahve İnsanları" olarak kendilerini tanımlayan ekiple ortaya çıkıyor. Karaköy şubesi yol üstünde oturabileceğiniz açık hava bir mekân. Her damak zevkine uygun kahvelerinin yanı sıra kahve severler için tadım günleri, seminerler ve etkinlikler de gerçekleştiriyorlar. Leziz kahveleri ister kafede deneyimleyebilir ister web sitelerinden kahve çekirdekleri sipariş edebilirsiniz.

Kemankeş Karamustafa Paşa, Kılıç Ali Paşa Mescidi Sk. No:10 D:C, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Mums Cafe, Beyoğlu

Fransız Geçidi'nin Mumhane tarafında konumlanan Mums, İsveç dilinde "lezzet" anlamına geliyor. Günlük tatlıları, ekşi maya ekmeğiyle hazırlanmış sandviçleri, geleneksel Türk kahvaltısı, Eggs Benedict, salataları ve kahveleri öne çıkıyor. Zarif ve modern dekorasyonlu iç mekânı ve sarı duvarlar arasında yer alan dış mekanıyla saatlerce oturup keyif yapabileceğiniz bir ortam sunuyor.

Kemankeş Karamustafa Paşa, Fransız Gç Sokağı 1/16 D:17, 34425 Beyoğlu/İstanbul

Spada Coffee, Teşvikiye – Fişekhane – Bakırköy – Suadiye

2016 yılında ilk şubesini İstanbul Teşvikiye'de açarak nitelikli kahveyi müşterileriyle buluşturan Spada Coffee, diğer şubeleriyle yolculuğuna devam ediyor. Mekanlar samimi, sıcak ve hoş bir atmosfere sahip. Cold brew, Latte, Cappucino, Flat White ve Cortado öne çıkan kahvelerinden. El yapımı tatlılar, glutensiz ve rafine şekersiz seçenekler de mevcut.

Teşvikiye, Av. Süreyya Ağaoğlu Sk. No:8/E, 34365 Şişli/İstanbul

Anadolu Yakası'nın En İyi Kahve Mekanları

Boter, Kalamış

Kalamış'ta konumlanan Boter, müdavimleri tarafından sevilen küçük, samimi ve popüler bir mekân. Farklı kahvelerinin yanı sıra kahvaltısıyla ve tatlılarıyla da iddialı. Klasik cinnamon roll, pumpkin roll, brioche easy breakfast ve sağlıklı bowl'ları öne çıkan lezzetleri.

Zühtüpaşa, Rüştiye Sk. No:30A, 34724 Kadıköy/İstanbul

GRŌN Coffee Company, Caddebostan

Bağdat Caddesi ve Suadiye'de şubeleri bulunan Grön, semtin favorileri mekanlarından. Kahveleri dışında, vegan ve sağlıklı lezzetler, ekmek üstü seçenekler, ev yapımı tatlılar ve smoothie'ler öne çıkan lezzetler arasında. Rahat ve konforlu atmosferinin yanı sıra evcil hayvan dostu olmasıyla da biliniyor.

Caddebostan, Şerafettin Sk. No:2/A, 34728 Kadıköy/İstanbul

Brekkie, Kadıköy

Kadıköy Moda'da konumlanan Brekkie, kahve keyfinin yanı sıra çeşit çeşit yapılan tatlı ve tuzlu kruvasanlarıyla ünlü. Daha çok kahvaltı için tercih edilen, açık ve kapalı alanı bulanan bir mekân. Popülerliği sebebiyle uzun sıralar beklemek durumunda kalabileceğiniz için erken gitmenizde fayda var.

Osmanağa, Yoğurtçu Parkı Cd No:24/1, 34714 Kadıköy/İstanbul

Fern Cafe & Eatery, Fenerbahçe

Yeşil tonlu dekorasyonu ve keyifli bahçesiyle doğal ve rahat bir atmosfer sunan Fern Cafe & Eatery, pancake çeşitleri, vegan tostlar ve fit omletler gibi sağlıklı alternatifler arayanlar için ideal. Kahvenizin yanında kahvaltı veya öğlen yemeği menüsünü de deneyimleyebilirsiniz.

Fenerbahçe, Lalezar Sk. No:14, 34726 Kadıköy/İstanbul

Guten Morgen, Moda

Kapı önündeki masaları ve soft dekorasyonlu iç mekanıyla Guten Morgen, küçük, samimi ve huzur veren bir mekân. Geniş kahve menüsünde espresso ve Americano'su seviliyor. Ekşi mayasıyla ün kazanan Guten Morgen'de, tost ve sandviç seçenekleri, kruvasan, vişneli tart ve brownie gibi tatlar öne çıkıyor.

Caferağa, Fırıldak Sk. No:19, 34710 Kadıköy/İstanbul

Montag Coffee, Kadıköy – Bomonti – Moda

Kadıköy başta olmak üzere Bomonti ve Moda'da şubeleri bulunun Montag Coffee, iç kısmında beyaz rengin hâkim olduğu dekorasyonu ve kapı önündeki birkaç masasıyla küçük ve sade bir mekân. Nitelikli kahve seçenekleriyle müdavimlerinin favorisi. Kahve çekirdeğini kendiniz seçebiliyorsunuz ve web sitelerinden de satın alabilirsiniz.

Caferağa, Bademaltı Sk. No:22/A, 34710 Kadıköy/İstanbul

Noir Pit, Pera – Moda – Göktürk

Pera, Moda ve Göktürk'te şubeleri olan Noir Pit, kahve çekirdekleri ve kavurma teknikleriyle öne çıkıyor. Kahvelerinin yanı sıra kruvasanlar ve cheesecake'ler dahil tatlı tuzlu atıştırmalıkları da tercih ediliyor. Ayrıca kahve keyfini evde sürdürmek isterseniz kahve çekirdekleri ve espresso kapsüllerini satın alabilirsiniz.

Caferağa, Gen. Asım Gündüz Cd. No:69, 34710 Kadıköy/İstanbul

Story Coffee Roasters, Moda – Yel değirmeni

Story Coffee Roasters, kahve çekirdeklerini kendileri kavurarak müşterilerine taze bir kahve deneyimi sunuyor. Menüde filtre kahveler, latteler ve espresso bazlı içecekler oldukça çeşitli. Ev yapımı tatlılar da seviliyor. İç mekandaki rahat oturma düzeni sıcak bir atmosfer yaratırken, dışarıda çalışabileceğiniz alanlarıyla huzurlu bir mekân.

Rasimpaşa, Halitağa Cd. no 61, 34716 Kadıköy/İstanbul

Leaf Co., Caddebostan

Mevsimlere göre konsept olarak dekorasyonu güncellenen Leaf&Co., renkli ve keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekân. Özellikle yeni yıl dönemi her köşesi fotoğraflanmaya değer. Kahve çeşitleri, fit tatlıları ve mevsime uygun lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Kahvaltı veya öğle yemeği için değerlendirilebilir. Brownie'leri, havuçlu kekleri ve sufleleri leziz.

Suadiye, Hamiyet Yüceses Sk. No: 28, 34740 Kadıköy/İstanbul