Kahveli Tiramisu
Sofra ile lezzetli Tiramisu yapmaya hazırsınız. Kahve ve çayın yanında yenilecek en güzel tariflerden Tiramisu yapımı Sofra ile çok daha kolay.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Sütün büyük bir kısmına şekerin büyük bir kısmını ekleyerek tencerede ısıtın. Isıya dayanıklı bir kasenin içinde kalan süt ve şekeri, unu, yumurta sarılarını ve vanilyayı pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın.
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2
Sütlü şeker karışımı ısınmaya başladığında yumurtalı karışıma bir miktar ekleyip çırpmaya devam edin. Ilınan yumurtalı karışımı tencereye ilave edip iyice karıştırın. Baloncuklar çıkmaya başladığında tencereyi ocağın üzerinden alın.
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3
Küp kesilmiş tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar çırpın. Ilındığında üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın. Şurup için, kahve, kaynar su ve şekeri bir kasenin içinde karıştırıp hazırlayın. Soğumaya bırakın.
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4
Labne peynirli kremayı hazırlamak için öncelikle kahveli su ve vanilyalı muhallebinin soğuk olması gerekiyor. Soğuk kremayı bir cam kasenin içine alın. Pudra şekerini ekleyin ve kabarıp sertleşene kadar çırpın.
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5
Vanilyalı muhallebiyi buzdolabından alıp labne peynirini ekleyin. Kremalı pudra şekerini de ilave edip karıştırın. Pürüzsüz olana kadar çırpın. Kedidili bisküvilerin yarısını hızlıca kahveli suya batırıp kalıba dizin.
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6
Üzerine kremanın yarısını yayın. Kalan kedidili bisküvileri de kahveli suya batırdıktan sonra kremanın üzerine dizin. Kalan kremayı ekleyip üzerini düzgün bir hale getirmek için spatula ile çalışın.
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7
Kabın üzerini streç folyo ile kapatıp 5-6 saat buzdolabında dinlendirin. Sürenin sonunda bolca kakao ve dilerseniz kahve serpin. Servis yapın.
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