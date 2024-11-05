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Videolu: Soğuk Baklava

Soğuk baklava, sofralarınıza lezzet katacak hafif ve ferahlatıcı bir tatlı tarifi

Soğuk Baklava

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Şerbet için tüm malzemeyi tencereye alın. Toz şeker eriyene kadar kaynatın. Ocaktan alıp soğumaya bırakın. Tereyağını eritip üzerinde oluşan köpüğü alıp atın. Ocaktan alıp ayçiçeği yağını ekleyin.
  • 2
    Karıştırdıktan sonra kenara alın. Orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabını yufkaların üzerine koyup, yufkaları kalıbın büyüklüğünde kesin. Daha sonra kalıbın içini ve iç kenarlarını yağ karışımı ile yağlayın. 20 adet yufkanın her katını yağ karışı ile yağlayıp fırın kabına üst üste yerleştirin. Üzerine Antep fıstığı ve fındığı serpiştirin.
  • 3
    Kalan yufkaları da aynı şekilde hazırlayın. Kalan yağı üzerine gezdirip dilediğiniz şekilde dilimleyin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında hafif kızarana kadar yaklaşık 30-40 dakika pişirin.
    Fırından alıp ilk sıcağı geçince soğuk şerbeti üzerine gezdirin. Şerbeti çekene kadar 50-60 dakika dinlendirin. Sürenin sonunda üzerine kakao serpin. Rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı serpiştirin. Vaktiniz varsa buzdolabında 3-4 saat dinlendirin ve servis yapın.

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