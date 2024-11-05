Soğuk Baklava

Karıştırdıktan sonra kenara alın. Orta boy ve kenarları yüksek bir fırın kabını yufkaların üzerine koyup, yufkaları kalıbın büyüklüğünde kesin. Daha sonra kalıbın içini ve iç kenarlarını yağ karışımı ile yağlayın. 20 adet yufkanın her katını yağ karışı ile yağlayıp fırın kabına üst üste yerleştirin. Üzerine Antep fıstığı ve fındığı serpiştirin.