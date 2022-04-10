İrmik Helvası
Pratik irmik helvası tarifi arayanlar için en klasik ve en sade haliyle irmik helvası tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Helvanın şerbeti için süt ve şekeri tencerede karıştırın. Şeker eriyip süt ısındığında tencereyi ocaktan alın. Yumurtaları bir kasenin içine kırın. Birkaç kaşık dolusu ılık süt ekleyip çırpın.
-
2
Yumurtayı tenceredeki şekerli süte ekleyip iyice karıştırın. Tereyağını başka bir tencerede eritin. İrmik ve fıstığı ekleyip çok kısık ateşte (kahve pişirir gibi) 30-40 dakika karıştırarak kavurun.
-
3
İrmiğin ve fıstığın rengi değişmeye başladığında yumurtalı sütü tekrar ocağın üzerine alıp kısık ateşte ısıtmaya başlayın. İrmiğin üzerine kaynar sütü bir seferde ekleyin. İrmik sütü çekene kadar karıştırarak ve kısık ateşte pişirmeye devam edin.
-
4
Helvanın üzerinde baloncuklar olmaya başladığında tencereyi ocaktan alıp üzerini kağıt havlu ve tencerenin kapağı ile kapatın.
-
5
10-15 dakika demlendirin. Helvayı şekillendirip üzerine tarçın serperek sıcak servis yapın.
