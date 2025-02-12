Narlı Panna Cotta
İpeksi panna cotta, nar sosunun hafif ekşi ve ferahlatıcı dokunuşuyla buluşuyor. Şık sunumu ve büyüleyici lezzetiyle tatlı keyfinizi taçlandırın!
Malzemeler
Yapılışı
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1
Yaprak jelatinleri ılık suda 10 dakika dinlendirin. Krema, süt, toz şeker ve vanilyayı tencereye alıp orta ısıda ara sıra karıştırarak ısıtın. Kaynama noktasına gelmeden ocaktan alın. Yumuşayan jelatinlerin suyunu elinizle sıkıp tencereye ekleyin. Jelatin eriyene kadar karıştırın.
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2
Hazırladığınız karışımları cam servis kaplarına paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 3-4 saat bekletin.
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3
Narlı sos için küçük bir tencerede nar suyunu ve toz şekeri kaynatın. Mısır nişastasını 1 yemek kaşığı su ile açın ve nar suyuna ekleyin. Sos yoğunlaşınca ocaktan alın ve soğumaya bırakın.
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4
Panna cotta tamamen sertleştikten sonra üzerine nar sosunu gezdirin. Nar taneleriyle süsleyin ve servis yapın.
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