Güllü, Fıstıklı Parfe
Yazın en çok yapılan tatlılarından olan güllü fıstıklı parfe tarifini evinizde kolayca yapabilirsiniz. İstediğiniz meyve ve bisküvileri kullanarak yapabileceğiniz parfe tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Kremayı mikserle iyice çırparak buzdolabında bekletin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Toz şeker, tuz ve suyu şeker eriyene kadar ısıtın.
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2
Kaynama noktasına gelince ocağı kapatın ve tamamen soğuması için kenarda bekletin. Yumurta sarılarının renkleri açılıp krema kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde 6-7 dakika çırpın.
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3
Üzerine soğuyan şekerli su ve gül suyunu yavaşça akıtırken, diğer yandan da çırpmaya devam edin. Eriyen çikolatayı ilave edip karıştırın.
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4
Kremayı azar azar ekleyip spatula ile alttan üste doğru homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Porsiyonluk kaselere pay edip, derin dondurucuda en az 4 saat dinlendirin.
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5
Sürenin sonunda Antep fıstığı ve gül yaprakları ile süsleyerek servis yapın.
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