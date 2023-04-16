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Güllü, Fıstıklı Parfe

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Yazın en çok yapılan tatlılarından olan güllü fıstıklı parfe tarifini evinizde kolayca yapabilirsiniz. İstediğiniz meyve ve bisküvileri kullanarak yapabileceğiniz parfe tarifi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Kremayı mikserle iyice çırparak buzdolabında bekletin. Beyaz çikolatayı benmari usulü eritin. Toz şeker, tuz ve suyu şeker eriyene kadar ısıtın.

  • 2

    Kaynama noktasına gelince ocağı kapatın ve tamamen soğuması için kenarda bekletin. Yumurta sarılarının renkleri açılıp krema kıvama gelene kadar mikserin yüksek devrinde 6-7 dakika çırpın.

  • 3

    Üzerine soğuyan şekerli su ve gül suyunu yavaşça akıtırken, diğer yandan da çırpmaya devam edin. Eriyen çikolatayı ilave edip karıştırın.

  • 4

    Kremayı azar azar ekleyip spatula ile alttan üste doğru homojen kıvama gelene kadar karıştırın. Porsiyonluk kaselere pay edip, derin dondurucuda en az 4 saat dinlendirin.

  • 5

    Sürenin sonunda Antep fıstığı ve gül yaprakları ile süsleyerek servis yapın.

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