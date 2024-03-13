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Mevsim Meyveli Muhallebi

Mevsim Meyveli Muhallebi
KOLAY 10 DAKİKA

Mideyi arada bir mutlu etmenin yollarından biri de hafif ve lezzetli tatlıdan geçer. Evinizde bulunan mevsim meyveleri ile hazırlayacağınız milföy kıtırlı pratik bir muhallebi ile hem damağınız hem de mideniz çok mutlu olacak.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Yumurta, süt, un, nişasta ve toz şekeri tencereye alın. Çırpma teli ile çırpın. Ocağa oturtup pişmeye bırakın.

  • 2

    Portakalın suyunu Arnica Diva Trend Plus el blender seti ve narenciye sıkacağı yardımıyla sıkın. Tencereye ilave edin. Milföyleri pişirme kağıdı ile kaplanmış fırın tepsisine aralıklı olarak yerleştirin.

  • 3

    Bıçak yardımıyla daha küçük parçalar halinde kesin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin. Tereyağını tencereye katıp karıştırın.

  • 4

    Muhallebi fokurdamaya başladığında 2 dakika daha pişirip ocaktan alın. Cam bir kaba aktarın. Üzerini streç filmle kaplayıp soğuyana kadar buzdolabının alt rafında dinlendirin.

  • 5

    Soğuyunca Arnica Diva Trend Plus el blender seti ve narenciye sıkacağının blender'i ile çırpın. Servis kabına alın. Üzerine milföyleri ufalayın.

  • 6

    Dilimlenmiş portakal, kivi ve frenk üzümünü serpiştirin. Kıyılmış bademi de serpip servis yapın.

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