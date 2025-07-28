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Pavlova

Pavlova
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Dışı kıtır, içi yumuşacık beze dokusuyla pavlova; taze meyveler ve kremanın eşlik ettiği en zarif tatlılardan biri.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Yumurta beyazı, tuz ve sirkeyi bir kaba koyup çırpmaya başlayın. Köpük köpük olmaya başladığında mikserin orta devrinde ve 3 aşamada azar azar şekerini ekleyin.
  • 2
    Mikseri yüksek devire alıp mereng olana kadar çırpın.
  • 3
    Sıkma torbasına alıp ister porsiyonluk, ister büyük bir mereng olacak şekilde tepsiye yayın.
  • 4
    Önceden ısıtılmış 110 derece ve fanlı fırında 1 saat 15 dakika pişirin. Sürenin sonunda fırının içinde soğumaya bırakın.
  • 5
    Krema için süt, şeker, yumurta, nişasta ve unu sürekli karıştırarak pişirin.
  • 6
    Ocaktan alıp vanilya ve terayağı ekleyin, iyice karıştırın. Bir tabağa alın. Streç film ile üzerini kapatıp soğumaya bırakın. İyice soğuduktan sonra çırpın.
  • 7
    Kremayı pavlovanın üzerine sıkın. Dilediğiniz şekilde süsleyin ve servis yapın.

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