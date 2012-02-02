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Limonlu Vanilyalı Ev Dondurması

Limonlu Vanilyalı Ev Dondurması
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Evde limonlu vanilyalı dondurma tarifi: Şekersiz, katkısız, ferahlatıcı doğal yaz lezzeti!

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Krem şantiyi soğuk süt ile iyice çırpın. Ayrı bir kapta mikserle yumurta, toz şeker ve vanilyayı çırpın. Sonra bu karışımı, krem şantiye ekleyin.
  • 2
    Limon suyunu ve rendelenmiş kabuğunu ilave edin. Mikserle çırpmaya devam edin. Dondurma kaselerine paylaştırın veya bir tepsiye dökün.
  • 3
    Buzlukta 24 saat beklettikten sonra servis yapın.

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