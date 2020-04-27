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Elmalı Muhallebi

15 DAKİKA

Çok seveceğiniz, sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz o tarif! İşte Elmalı Muhallebi.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bir su bardağı süt ile krem şantiyi çırpın. Kalan sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın.

  • 2

    Ocaktan alıp, krem şantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve tarçın ilave edip pişirin.

  • 3

    Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerilerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.

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