Elmalı Muhallebi
Çok seveceğiniz, sofralarınızdan eksik etmeyeceğiniz o tarif! İşte Elmalı Muhallebi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bir su bardağı süt ile krem şantiyi çırpın. Kalan sütü tencereye alıp, un, nişasta, vanilya ve 1 su bardağı toz şeker ilave edin. Kaynayıp, kıvam alana kadar sürekli karıştırın.
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2
Ocaktan alıp, krem şantiyi ilave edin. Mikser yardımıyla çırpıp kenara alın. Ayrı bir yerde elmaların kabuklarını temizleyip dilimleyin. Yarım su bardağı toz şeker ve tarçın ilave edip pişirin.
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3
Elmalı karışımın bir kısmını servis kaselerine pay edin. Üzerlerine muhallebiyi yayın. Kalan elmalı karışımla üzerilerini süsleyip, soğuk olarak servis yapın.
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