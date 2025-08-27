Çilek Soslu Chia Tohumlu Sütlaç
Klasik sütlaca modern bir dokunuş: Çilek sosuyla buluşan chia tohumlu hafif ve sağlıklı tatlı.
Malzemeler
Yapılışı
-
1
Süt ve chia'yı küçük bir tencereye alın. Pirinç yumuşayıp süt hafif koyulaşana kadar orta ateşte 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce bal ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Karışımı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 3-4 saat bekletin.
-
2
Sos için küçük bir tavada doğranmış çilek ve limon suyunu orta ateşte 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir kasede nişastayı suyla karıştırın. Çilekler yumuşadığında nişastalı karışımı ekleyin, karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve blender'den geçirin. Soğumaya bırakın.
-
3
Kaselerin tabanına chia sütlacı paylaştırın. Üzerine soğuyan çilek sosunu dökün. Pikan cevizi, Hindistan cevizi ve kabak çekirdeğiyle süsleyerek servis yapın.
