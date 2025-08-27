Çilek Soslu Chia Tohumlu Sütlaç

Sos için küçük bir tavada doğranmış çilek ve limon suyunu orta ateşte 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir kasede nişastayı suyla karıştırın. Çilekler yumuşadığında nişastalı karışımı ekleyin, karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve blender'den geçirin. Soğumaya bırakın.