Öğünler Sütlü Tatlılar Çilek soslu chia tohumlu sütlaç

Çilek Soslu Chia Tohumlu Sütlaç

Çilek Soslu Chia Tohumlu Sütlaç
KOLAY 15 DAKİKA

Klasik sütlaca modern bir dokunuş: Çilek sosuyla buluşan chia tohumlu hafif ve sağlıklı tatlı.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Süt ve chia'yı küçük bir tencereye alın. Pirinç yumuşayıp süt hafif koyulaşana kadar orta ateşte 15-20 dakika pişirin. Ocaktan almadan önce bal ve vanilyayı ekleyip karıştırın. Karışımı oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında 3-4 saat bekletin.

  • 2

    Sos için küçük bir tavada doğranmış çilek ve limon suyunu orta ateşte 3-4 dakika pişirin. Ayrı bir kasede nişastayı suyla karıştırın. Çilekler yumuşadığında nişastalı karışımı ekleyin, karıştırarak koyulaşmasını sağlayın. Ocaktan alıp bal ekleyin ve blender'den geçirin. Soğumaya bırakın.

  • 3

    Kaselerin tabanına chia sütlacı paylaştırın. Üzerine soğuyan çilek sosunu dökün. Pikan cevizi, Hindistan cevizi ve kabak çekirdeğiyle süsleyerek servis yapın.

