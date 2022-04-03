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Fındıklı Güllaç

Fındıklı Güllaç
KOLAY 45 DAKİKA

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında yer alan güllaç, Ramazan ayının simge tatlılarındadır. Serinleten lezzeti, kolay yapımıyla işte sizlere pratik güllaç tarifi…

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Çileklerden 6 adet kenara ayırıp kalanını minik küpler şeklinde doğrayın. Bir tencereye süt ve şekeri alın. Şeker eriyinceye kadar karıştırarak ısıtın.

  • 2

    Şekerli sütten 1 su bardağını kenara ayırın. Geniş bir fırın kabına 1 çorba kepçesi süt dökün. Üzerine ikiye bölünmüş güllaç yaprağını yerleştirip, yeniden 1 çorba kepçesi süt gezdirin.

  • 3

    Kalan güllaç yaprakları ve sütü aralarına çilek ve fındık serpiştirerek yerleştirin. En üste kenara ayırdığınız sütü gezdirin. Buzdolabında 2 saat dinlendirin. Ayırdığınız çilek ve fındıkla süsleyip servis yapın.

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