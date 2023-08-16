Milföylü, Erikli Muhallebi

Tatlı tariflerine çok yakışan mürdüm eriğini muhallebi ile birleştirdik ve çok hafif bir tarif elde ettik. Muhallebinin yumuşak ve sütlü kıvamı ile mürdüm eriğinin tatlı ekşi tadı birleşince ortaya çok lezzetli bir tarif çıktı. Denemek isteyenler için milföylü mürdüm eriği tarifi.