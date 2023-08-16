Milföylü, Erikli Muhallebi
Tatlı tariflerine çok yakışan mürdüm eriğini muhallebi ile birleştirdik ve çok hafif bir tarif elde ettik. Muhallebinin yumuşak ve sütlü kıvamı ile mürdüm eriğinin tatlı ekşi tadı birleşince ortaya çok lezzetli bir tarif çıktı. Denemek isteyenler için milföylü mürdüm eriği tarifi.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Milföyleri gelişigüzel şekilde bıçakla keserek dilimlere ayırın. Fırın tepsisine pişirme kağıdı sererek üzerine milföyleri dizin. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında kıtırlaşana kadar pişirin.
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2
Süt, yumurta, şeker, un ve nişastayı tencereye alarak iyice karıştırın. Orta ısıda sürekli karıştırarak pişirmeye devam edin. 5 dakika kaynattıktan sonra ocağı kapatın.
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3
Vanilya ve tereyağını ekleyip iyice karıştırın. Muhallebiyi başka bir kaba alın ve daha pürüzsüz olması için çırpın. Muhallebinin kabuk tutmaması için üzerini streç filmle kapatıp 2 saat buzdolabında bekletin.
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4
Erikleri ince dilimler şeklinde kesin. Servis için muhallebiyi geniş bir kaba alın. Üzerine elinizle ufaladığınız milföyleri bolca ekleyin. Meyveleri yerleştirip badem serpin ve servis yapın.
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