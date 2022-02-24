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Bademli, Safranlı Muhallebi

Bademli, Safranlı Muhallebi
KOLAY 15 DAKİKA

Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır? Kolay tarifiyle işte bademli, safranlı muhallebi tarifi

Malzemeler

Yapılışı

  • 1

    Bademi bir kaba alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece bekletin.

  • 2

    Ertesi gün suyunu süzüp kabuklarını temizleyin. 4-5 adet bademi kenara ayırıp kalanını blender'den çekin. Daha sonra bir kaseye alın.

  • 3

    Orta boy bir tencerede sadeyağ ile mısır ununu kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 10 dakika karıştırarak pişirin.

  • 4

    Safran ve kakule ve Hindistan cevizi şekerini ekleyip karıştırın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp servis kaselerine pay edin.

  • 5

    Kenara ayırdığınız bademle ve evde olan kuru yemişlerle üzerlerini süsleyip servis yapın.

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