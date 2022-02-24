Bademli, Safranlı Muhallebi
Muhallebi Tarifi Nasıl Yapılır? Kolay tarifiyle işte bademli, safranlı muhallebi tarifi
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bademi bir kaba alın. Üzerine dört parmak geçecek kadar su ilave edin ve bir gece bekletin.
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2
Ertesi gün suyunu süzüp kabuklarını temizleyin. 4-5 adet bademi kenara ayırıp kalanını blender'den çekin. Daha sonra bir kaseye alın.
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3
Orta boy bir tencerede sadeyağ ile mısır ununu kavurun. Yavaş yavaş sütü ekleyin pişmeye bırakın. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısıp, 10 dakika karıştırarak pişirin.
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4
Safran ve kakule ve Hindistan cevizi şekerini ekleyip karıştırın. Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Koyulaşınca ocaktan alıp servis kaselerine pay edin.
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5
Kenara ayırdığınız bademle ve evde olan kuru yemişlerle üzerlerini süsleyip servis yapın.
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