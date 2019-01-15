Krem Karamel

Muhallebi için sıcak süte toz şeker ve vanilya özütünü ekleyip, toz şeker eriyene kadar çırpın. Ayrı bir kapta yumurtaları çırpın. Sütlü karışımı çorba kaşığı yardımıyla yavaş yavaş yumurtaya ekleyin ve çırpmaya devam edin. Karışımı fırın kaplarına paylaştırın.Geniş bir tepsiye kapları yerleştirin. Tepsiye, kapların yarısına gelecek kadar sıcak su koyun. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 40 dakika pişirin. Fırından alıp, soğumaya bırakın.