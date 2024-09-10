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Öğünler Kahve Sütlü soğuk kahve

Sütlü Soğuk Kahve

Sütlü Soğuk Kahve
KOLAY 5 DAKİKA

Lezzetiyle büyüler, ferahlığıyla canlandırır. İster sade ister aromalı, her yudumda ferahlığı hissedeceksin. Bu serinletici soğuk kahve vazgeçilmeziniz olacak!

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Yapılışı

Sofra’da Bu Ay

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