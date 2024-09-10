Sütlü Soğuk Kahve

Granül kahveyi bardaklara pay edin. Üzerlerine suyu ekleyin. Arzuya göre şekeri de katın. Bir kaşık yardımıyla kahve ve şeker eriyene kadar karıştırın. Her bir bardağa 1 su bardağı süt ilave edin. Yeniden karıştırın ve soğumaya bırakın. Soğuduktan sonra buzla birlikte servis yapın.