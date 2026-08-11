Hindistan Cevizli Cold Brew
Cold brew kahveye tropikal bir dokunuş katmak isteyenler için Hindistan cevizli cold foam coffee tarifi. Yoğun kahve aroması, Hindistan cevizi köpüğüyle yumuşuyor. Mutlaka denemelisiniz!
Hindistan Cevizli Cold Brew Malzemeleri
Hindistan Cevizli Cold Brew Yapılışı
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1
Hindistan cevizi sütünü, soğuk sütü, Hindistan cevizi kremasını ve balı bir kaba alın. El köpürtücüsüyle 1-2 dakika çırparak hafif köpüklü bir kıvam elde edin.
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2
Bardaklara buzları doldurun. Cold brew kahveyi ekleyin. Hindistan cevizli köpüğü kahvenin üzerine kaşıkla yerleştirin. Hindistan cevizi rendesiyle tamamlayın.
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