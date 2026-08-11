Giriş Yap Üye ol
Öğünler Kahve Hindistan cevizli cold brew

Hindistan Cevizli Cold Brew

Hindistan Cevizli Cold Brew
KOLAY 10 DAKİKA 2 KİŞİLİK

Cold brew kahveye tropikal bir dokunuş katmak isteyenler için Hindistan cevizli cold foam coffee tarifi. Yoğun kahve aroması, Hindistan cevizi köpüğüyle yumuşuyor. Mutlaka denemelisiniz!

Hindistan Cevizli Cold Brew Malzemeleri

Hindistan Cevizli Cold Brew Yapılışı

  • 1

    Hindistan cevizi sütünü, soğuk sütü, Hindistan cevizi kremasını ve balı bir kaba alın. El köpürtücüsüyle 1-2 dakika çırparak hafif köpüklü bir kıvam elde edin.

  • 2

    Bardaklara buzları doldurun. Cold brew kahveyi ekleyin. Hindistan cevizli köpüğü kahvenin üzerine kaşıkla yerleştirin. Hindistan cevizi rendesiyle tamamlayın.

Sofra’da Bu Ay

  • Yunan Adaları'nda Lezzet Festivali
  • Zeynep Dinç'ten Pembeli Morlu Yaz Esintileri
  • Kuzey Ege'nin En Güzel Yeme&İçme Noktaları
  • İnci Bak'tan Yöresel Domateslerle Anadolu Yemekleri
ve Daha Fazlası ...

Denemeden Geçmeyin

Soğuk Kahve
KOLAY 5 DAKİKA

Soğuk Kahve

Dalgona Kahvesi
KOLAY 10 DAKİKA

Dalgona Kahvesi

Filtre Kahveli Iced Flat White
KOLAY

Filtre Kahveli Iced Flat White

Filtre Kahveli Iced Latte
KOLAY

Filtre Kahveli Iced Latte