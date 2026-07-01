Strawberry Matcha Iced Latte
Bu pratik tarifle evde serinletici ve sağlıklı Strawberry Matcha Iced Latte hazırlayabilirsiniz. Adım adım detaylar ve püf noktaları içerikte.
Strawberry Matcha Iced Latte İçin Malzemeler
Strawberry Matcha Iced Latte Yapılışı
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1
Matchayı sıcak suyla küçük bir kapta iyice çırpın.
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2
Bardağın en altına çilek püresini koyun. Üzerine bol buz ekleyin.
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3
Sütü yavaşça dökün. En üste matchayı gezdirin.
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4
Son olarak vanilyalı soğuk köpüğü ekleyin.
Matchayı kaynar suyla hazırlamayın, acılaşır. Su 70-80 derece civarında olmalıdır. Katmanlı görünüm için sütü ve matchayı bardağın kenarından yavaşça dökün.
Çilek püresi en altta kalmalı, matcha en son eklenmeli. Böylece pembe-yeşil katman görüntüsü oluşur.
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