Acı Biberli Sıcak Çikolata
Yoğun kakao lezzetini acı biberin keskin aromasıyla buluşturan bu sıcak çikolata, soğuk günlere sıra dışı bir ısınma alternatifi sunuyor.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Küçük bir tencereye süt ve kremayı alın. Kısık ateşte ısıtın. Doğranmış bitter çikolata ve kakaoyu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.
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2
Ocağın altını iyice kısın. Bal veya esmer şeker, acı biber, tarçın ve vanilyayı ilave ederek karıştırın.
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3
Sıcak çikolatayı fincanlara dökün. Dilerseniz üzerine çırpılmış krema veya rendelenmiş çikolata ekleyerek servis yapın.
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