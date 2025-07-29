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Öğünler Kahve Acı biberli sıcak çikolata

Acı Biberli Sıcak Çikolata

Acı Biberli Sıcak Çikolata
KOLAY 10 DAKİKA

Yoğun kakao lezzetini acı biberin keskin aromasıyla buluşturan bu sıcak çikolata, soğuk günlere sıra dışı bir ısınma alternatifi sunuyor.

Malzemeler

Yapılışı

  • 1
    Küçük bir tencereye süt ve kremayı alın. Kısık ateşte ısıtın. Doğranmış bitter çikolata ve kakaoyu ekleyip çikolata tamamen eriyene kadar karıştırın.
  • 2
    Ocağın altını iyice kısın. Bal veya esmer şeker, acı biber, tarçın ve vanilyayı ilave ederek karıştırın.
  • 3
    Sıcak çikolatayı fincanlara dökün. Dilerseniz üzerine çırpılmış krema veya rendelenmiş çikolata ekleyerek servis yapın.

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