Matcha Latte
Matcha tozunu hazırlamak için adım adım tarif ve püf noktaları. Sıcak su, çırpma teknikleri ve tatlandırıcı önerileriyle evde kolayca yapabilirsiniz.
Matcha Latte İçin Malzemeler
Matcha Latte Yapılışı
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1
Matcha tozunu küçük bir kaseye koyun. Üzerine sıcak su ekleyin. Su kaynar olmasın, ılınmış yeterli olacaktır.
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2
Topak kalmayana kadar çırpın. Küçük çırpıcı, süt köpürtücü ya da kaşık kullanabilirsiniz. O sırada sütü ısıtın.
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3
Bardağa sütü koyun. Üzerine hazırladığın matchayı ekleyin. Tatlandırıcı ekleyip karıştırın.Matcha tozunu direkt süte eklemeyin, önce az sıcak suyla açın. Böylece topaklanmaz ve tadı daha güzel olur.
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