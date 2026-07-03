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Öğünler Kahve Matcha latte

Matcha Latte

Matcha Latte
ORTA

Matcha tozunu hazırlamak için adım adım tarif ve püf noktaları. Sıcak su, çırpma teknikleri ve tatlandırıcı önerileriyle evde kolayca yapabilirsiniz.

Matcha Latte İçin Malzemeler

Matcha Latte Yapılışı

  • 1

    Matcha tozunu küçük bir kaseye koyun. Üzerine sıcak su ekleyin. Su kaynar olmasın, ılınmış yeterli olacaktır.

  • 2

    Topak kalmayana kadar çırpın. Küçük çırpıcı, süt köpürtücü ya da kaşık kullanabilirsiniz. O sırada sütü ısıtın.

  • 3

    Bardağa sütü koyun. Üzerine hazırladığın matchayı ekleyin. Tatlandırıcı ekleyip karıştırın.

    AŞÇININ NOTU
    Matcha tozunu direkt süte eklemeyin, önce az sıcak suyla açın. Böylece topaklanmaz ve tadı daha güzel olur.

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