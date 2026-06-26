Pratik Frappe Nasıl Yapılır? Adım Adım Kahve Tarifi
Evde frappe yapmanın püf noktalarını keşfedin! Granül kahve, şeker ve buzla hazırlanan serinletici kahve tarifimizle yaz sıcağında ferahlayın.
Frappe İçin Malzemeler
Frappe Yapılışı
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1
Bir bardağa granül kahve + şeker + 2–3 yemek kaşığı soğuk su koyun.
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2
Bir shaker, kapaklı şişe ya da mini çırpıcı ile 1–2 dakika çalkalayın (köpük oluşmalı). Büyük bir bardağı buzla doldurun. Üzerine soğuk suyu (veya sütü) ekleyin.
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3
Hazırladığın köpüklü kahveyi üstüne dökün. Karıştırmadan içebilir veya hafifçe karıştırabilirsiniz.
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