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Pratik Frappe Nasıl Yapılır? Adım Adım Kahve Tarifi

Pratik Frappe Nasıl Yapılır? Adım Adım Kahve Tarifi
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Evde frappe yapmanın püf noktalarını keşfedin! Granül kahve, şeker ve buzla hazırlanan serinletici kahve tarifimizle yaz sıcağında ferahlayın.

Frappe İçin Malzemeler

Frappe Yapılışı

  • 1

    Bir bardağa granül kahve + şeker + 2–3 yemek kaşığı soğuk su koyun.

  • 2

    Bir shaker, kapaklı şişe ya da mini çırpıcı ile 1–2 dakika çalkalayın (köpük oluşmalı). Büyük bir bardağı buzla doldurun. Üzerine soğuk suyu (veya sütü) ekleyin.

  • 3

    Hazırladığın köpüklü kahveyi üstüne dökün. Karıştırmadan içebilir veya hafifçe karıştırabilirsiniz.

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