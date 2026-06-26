Granül Kahveyle Cappuccino Yapmanın Pratik Yolları
Granül kahve kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz cappuccino tariflerini keşfedin. Hızlı ve pratik yöntemlerle kahve keyfini artırın.
Granül Kahveyle Cappuccino İçin Malzemeler
Granül Kahveyle Cappuccino Yapılışı
-
1
Kahveyi hazırlayın. Granül kahveyi fincana koyun. Üzerine 50 ml sıcak su ekleyip karıştırın.
-
2
Sütü ocakta veya mikrodalgada sıcak hale getirin. Sütü köpürt French press varsa pistonu hızlıca aşağı yukarı hareket ettirin.
-
3
Yoksa sütü kapaklı bir kavanoza koyup 30–60 saniye çalkalayın. Önce sıcak sütü kahvenin üzerine dökün. Ardından üstteki köpüğü kaşıkla ekleyin.
Sofra’da Bu Ay
- Zeynep Dinç'ten Yaratıcı ve Güçlü Tabaklar
- Proteinin En Lezzetli Halleri
- İnci Bak'tan İmza Kaseler
- 76 Tarif Hızlı Kolay Lezzetli!
ve Daha Fazlası ...ABONE OL