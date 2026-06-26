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Öğünler Kahve Granül kahveyle cappuccino yapmanın pratik yolları

Granül Kahveyle Cappuccino Yapmanın Pratik Yolları

Granül Kahveyle Cappuccino Yapmanın Pratik Yolları
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Granül kahve kullanarak evde kolayca yapabileceğiniz cappuccino tariflerini keşfedin. Hızlı ve pratik yöntemlerle kahve keyfini artırın.

Granül Kahveyle Cappuccino İçin Malzemeler

Granül Kahveyle Cappuccino Yapılışı

  • 1

    Kahveyi hazırlayın. Granül kahveyi fincana koyun. Üzerine 50 ml sıcak su ekleyip karıştırın.

  • 2

    Sütü ocakta veya mikrodalgada sıcak hale getirin. Sütü köpürt French press varsa pistonu hızlıca aşağı yukarı hareket ettirin.

  • 3

    Yoksa sütü kapaklı bir kavanoza koyup 30–60 saniye çalkalayın. Önce sıcak sütü kahvenin üzerine dökün. Ardından üstteki köpüğü kaşıkla ekleyin.

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