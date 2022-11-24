Pratik Boza Tarifi

Diğer taraftan mayayı 1 kahve fincanı ılık su ile karıştırın. İyice eriyen bulgur ve pirinç ile yoğunlaşan karışımın içine toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Bu aşamada toz şeker karışımınızı sulandıracaktır. 10 dakika kadar karıştırarak ocağın üzerinde tutun. Ocaktan alıp blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin ve ılınmaya bırakın.