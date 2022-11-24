Pratik Boza Tarifi
Kış günlerinin geleneksel içeceği boza, probiyotik etkisi ve sayısız faydasıyla mutfak kültürümüzün değerli lezzet mirası arasında yer alıyor. Mutfağında hazır gıdalara yer vermeyenler ve evde boza yapımını denemek isteyenler için pratik boza tarifi sizlerle.
Malzemeler
Yapılışı
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1
Bulgur ve pirinci yıkayıp geniş bir tencerenin içine alın. Üzerine 8 su bardağı suyu ekleyip kaynamaya bırakın. Kaynamaya başlayan karışımın altını kısın ve dibinin tutmaması için arada sırada karıştırarak pişirmeye devam edin.
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2
Diğer taraftan mayayı 1 kahve fincanı ılık su ile karıştırın. İyice eriyen bulgur ve pirinç ile yoğunlaşan karışımın içine toz şekeri ekleyin ve karıştırın. Bu aşamada toz şeker karışımınızı sulandıracaktır. 10 dakika kadar karıştırarak ocağın üzerinde tutun. Ocaktan alıp blender ile pürüzsüz bir kıvam alana kadar çekin ve ılınmaya bırakın.
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3
Mayayı eklemeden önce karışımın içine parmağınızı batırın ve 8'e kadar sayın. Eğer ısıya dayanabiliyorsanız karışım mayayı eklemek için ideal sıcaklıkta demektir. Bu ısıya geldikten sonra mayayı ekleyip tamamen eriyene kadar karıştırın.
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4
Geniş bir kasenin üzerine tel bir süzgeç oturtun ve boza karışımını süzün. Bozayı şişelere doldurarak oda sıcaklığında 2 gün mayalanmaya bırakın. 2 günün sonunda mayalanan ve hafifçe ekşiyen bozayı 2-3 gün buzdolabında muhafaza ederek tüketebilirsiniz.
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