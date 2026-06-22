Kadıköy'ün en lezzetli hamburgercileri sizler için tek bir içeriğe sığdırdık. Kadıköy'e giderken aklınızda ne yiyeceğiniz yoksa bu listedeki hamburgercilere mutlaka göz atmalısınız. Her biri birbirinden lezzetli bu burgercileri mutlaka denemelisiniz!

2Bites

Kadıköy Moda'nın ara sokaklarında yürürken burnunuza gelen o enfes meşe odunu kokusunu takip ederseniz, kendinizi 2bites'ta bulursunuz. Endüstriyel ve minimal tasarımıyla tam bir sokak kültürü dükkanı olan bu mekanda, tütsüleme sanatı konuşuyor.

BurgerZoom

Burgerzoom'da İçeri adım attığınızda modern ve dinamik bir konsept sizi karşılıyor, servis ise oldukça pratik. Mekanın en büyük sırrı, kendi reçeteleri olan pofuduk burger ekmekleri ve tam kıvamında pişmiş sulu köfteleri. Menüdeki füme antrikot, trüflü mayonez ve çıtır soğanların eşlik ettiği 'Zoom Burger' tam bir lezzet patlaması yaşatıyor.

Zapata Burger

Bu mekan Anadolu'nun yerel malzemelerini burger kültürüne adapte edip şimdilerde bu özgün vizyonunu Londra'ya da taşımış durumda. Kendi imza sosları olan "Zapata Sos" ise patateslerle harika gidiyor; ezber bozan ve şef dokunuşlu bir gurme burger deneyimi arayanlara şiddetle tavsiye ettiğimiz bir mekan.

Depo Burger

Görsel tasarımıyla da ön plana çıkan Depo Burger, endüstriyel garaj/depo konseptiyle oldukça şık ve modern bir atmosfere sahip. Ancak burayı asıl çekici kılan şey, köftelerinde yakaladıkları o kusursuz karamelizasyon ve sululuk dengesi. Rokanın ferah dokunuşunu cheddar peyniriyle birleştiren imza burgerlerini denerken, yan ürün olarak söylediğim trüf ve parmesanlı patatese bayılacaksınız.

Basta Street Food Bar

Michelin yıldızlı mutfaklardan gelen şeflerin Kadıköy'de açtığı Basta, sokak yemeği konseptini rafine tekniklerle yeniden tanımlıyor. Küçük, samimi ve her daim hareketli olan bu barda otururken, mutfaktaki profesyonel disiplini hemen fark ediyorsunuz. Çoğu kişi burayı gurme dürümleriyle bilse de, şef dokunuşlu füme etli burgerleri tam bir başyapıt.

Soho Smash Burger

Eğer siz de benim gibi incecik basılarak dışı çıtırlaştırılmış, içi ise suyunu korumuş köftelerin hayranıysanız, Soho Smash Burger tam size göre. Yeni nesil smash burger akımını İstanbul'da en iyi uygulayan yerlerden biri olan mekan, oldukça genç ve enerjik bir kitleye ev sahipliği yapıyor.

Catchy BBQ Burger

Moda Caddesi'nde yürürken enerjik müzikleri ve sıcak atmosferiyle sizi içeri çeken Catchy BBQ Burger, tam bir arkadaş grubu mekanı. Genç, dinamik ve samimi bir dükkan olan Catchy, özellikle barbekü ve sos kültürünü merkezine alıyor. Yumuşacık brioche ekmeği arasında servis edilen burgerlerde, etin kendi lezzetini bastırmayan çok dengeli soslar kullanıyorlar.

3 Burger

Çengelköy ve Rasimpaşa gibi İstanbul'un tarihi semtlerinde şubeleri olan 3 Burger, menüsündeki yaratıcı kombinasyonlarla beni şaşırtmayı başaran yerlerden. Canlı, renkli ve vizyoner bir dekorasyona sahip mekanlarında, sadece isimleriyle değil malzemeleriyle de fark yaratan burgerler sunuyorlar.

Magnus Handmade Burgers

Kadıköy Osmanağa'nın kalbinde yer alan Magnus, tamamen el yapımı ve butik üretim felsefesine sadık kalmış çok özel bir nokta. Minimalist ve her detayı düşünülmüş şık mekanı, buranın sıradan bir burgerci olmadığını daha ilk andan hissettiriyor. Mutfakta sınırları zorlayarak beyaz trüf ezmesi, duxelle mantarı ve misolu patlıcan gibi lüks gastronomi ögelerini burger köftesiyle birleştiriyorlar.

Nom Burger

Moda'nın karmaşasından uzakta, sakin bir köşede konumlanan Nom Burger, adeta samimi bir mahalle burgercisi sıcaklığına sahip. İç mekanın o huzurlu ve şık tasarımı, burayı uzun uzun oturup keyif yapabileceğiniz bir mola noktasına dönüştürüyor.

Rita Deli

Sevilen oyuncu ve sunucu İlker Ayrığa ait olan Rita Deli Kadıköy Moda'nın en şık ve gurme kaçış noktalarından biri. Yumuşacık brioche ekmeği, mükemmel eriyen kaliteli peynirleri ve hardallı özel sosları, her ısırıkta rafine bir mutfak disiplini sunduklarını kanıtlıyor. Klasik burger anlayışının dışına çıkıp, zengin füme et aromaları eşliğinde farklı ve lüks bir gurme sokak lezzeti deneyimlemek isteyenlerin kesinlikle listesine eklemesi gereken bir durak.

Best Of Burger(B.O.B)

Bağdat Caddesi ve Acıbadem'in o hareketli elit havasına harika uyum sağlayan B.O.B, İstanbul'da eldivenle burger yeme kültürünü başlatan ikonik markalardan biri. Her gittiğimde canlı, dinamik ve enerjik bir kalabalıkla karşılaştığım mekanda sirkülasyon hiç bitmiyor.