İstanbul’un En İyi Vegan Restoranları

Turp Vegan Sokak Lezzetleri, Kadıköy

Kadıköy'ün ara sokaklarında konumlanan Turp, birbirinden leziz seçeneğin yer aldığı geniş menüsünü müdavimlerine sunan küçük bir dükkân. Burrito, burger, bowl'lar ve dürüm çeşitlerinin yanı sıra vegan baklava ve vegan peynirler de servis ediliyor.

Caferağa Mh, Mühürdar Karakolu Sk. 12/B, 34800 Kadıköy/İstanbul

Bi Nevi Deli, Etiler

Yaratıcı, bitki temelli bir gastronomi deneyimi yaşatan Bi Nevi Deli, kahvaltıdan akşam yemeğine geniş bir menü sunuyor. Doyurucu porsiyonların yer aldığı menü mevsime göre değişebiliyor. Bitki bazlı lezzetlerin yanı sıra glütensiz seçenekler de yer alıyor. Burger ve makarna çeşitleri çok seviliyor. Ferah oturma alanı ve nezih dekorasyona sahip mekânda rahatlıkla oturup vakit geçirebilirsiniz.

Etiler, Dilhayat Sk. No:10/1, 34337 Beşiktaş/İstanbul

Vegan Masa, Beşiktaş

Hem Beşiktaş hem Kadıköy şubeleri bulunan Vegan Masa, özellikle gençler tarafından tercih edilen dinamik ve minimal dekorasyonlu bir mekân. Geniş menüsünde taş fırında pişen lezzetler, vegan lahmacun, vegan kebap, vegan içli köfte ve pide çeşitleri öne çıkıyor. Dilerseniz mekândan evde pişirmek üzere donmuş lahmacun da satın alabilirsiniz.

Türkali, Mısırlı Bahçe Sk. No: 8/A, 34357 Beşiktaş/İstanbul

Nohut Falafel & Humus (Glutensiz Vegan Vejetaryen), Kadıköy

Kadıköy'de sağlıklı vegan lezzetlerin adreslerinden biri Nohut, adından da anlaşılacağı üzere falafel ve humusuyla meşhur. Özellikle glütensiz seçeneklerinin çokluğuyla pek çok müşterisini memnun ediyor. Zengin meze çeşitlerinden de dilediğinizi seçebilirsiniz. Rahatça oturup vakit geçirebileceğiniz salaş bir mekân.

Osmanağa, Sakız Sk. No:22C, 34734 Kadıköy/İstanbul

Healin Foods, Teşvikiye

Temiz, sağlıklı besinler sunan ve Teşvikiye'de konumlanan Healin Foods, vegan, vejetaryen, glütensiz, organik ve ketojenik mutfağı bulabileceğiniz bir mekân. Kahvaltı seçenekleriyle öne çıkan menüsünde granola, pancake, tost ve ekmeküstü lezzetler tercih ediliyor. Yemekleri deneyimlerken nezih atmosferinin ve zevkli dekorasyonun tadını da çıkarabilirsiniz.

Teşvikiye, Hüsrev Gerede Cd. No:110, 34365 Şişli/İstanbul

Inkase, Kadıköy

Fenerbahçe'de konumlanan Inkase, özellikle çevrede yaşayan, spor yapan ve sağlıklı lezzetler arayan müşterilerin odağında. Öğle saatleri yoğunluğu artıyor. Taze malzemeleri kaseler içinde hafif ve doyurucu tabaklara dönüştürüyor. Vegan tiramisu çok seviliyor. Sebzeler, salatalar ve aynı zamanda et, tavuk, balık gibi vegan olmayan yemekler de servis ediliyor. Ferah ve minimal mekânda rahatça oturup vakit geçirebilirsiniz.

Fenerbahçe, Dr. Faruk Ayanoğlu Cd. no:31, 34726 Kadıköy/İstanbul

Veganarsist, Kadıköy

Veganarsist, vegan lahmacundan vegan mantıya, vegan ayrandan vegan kokoreç ve tantuniye kadar geniş menüsüyle, müdavimlerinin yoğun bir mekân. Kahvaltı ve ana yemekler dahil Türk mutfağının lezzetlerini bitki bazlı içeriklerle yorumluyor. Küçük ve samimi dekorasyonlu mekânın kapalı veya açık alanında oturabilirsiniz.

Osmanağa, Canan Sk. 20/A, 34714 Kadıköy/İstanbul

Asian Vegan Kitchen, Cihangir

Asian Vegan Kitchen, Asya mutfağının lezzetlerini vegan yorumlarla birleştirerek geniş menüsünde sunuyor. Çorbalardan tatlılara, makarnalardan mantıya kadar pek çok seçenek bulunuyor. Cihangir'de konumlanan küçük mekân yakın çevrede oturanların da favorisi.

Cihangir, Akyol Sk. No:53/B, 34433 Beyoğlu/İstanbul

Vegan Community Kitchen Restaurant, Beyoğlu

Balat'ın atmosferinde konumlanan Vegan Community Kitchen, bitki bazlı beslenmeyenleri bile etkilemeyi başarıyor. Büyük ve doyurucu porsiyonlu lezzetlerin arasında iskender kebap, döner dürüm ve ıspanaklı mantı öne çıkıyor. Ufak ve sıcak bir alana sahip mekân müdavimlerini ağırlamaya devam ediyor.

Hacımimi, Serdar-ı Ekrem Cd. No:38/A, 34087 Beyoğlu/İstanbul

Vegan Dükkan Lokanta, Cihangir

Vegan Dükkan Lokanta, geleneksel Türk mutfağını ve ev yemeklerini, her canlının yaşam hakkı olduğunu savunarak ve buna uygun vegan alternatifler sunarak sağlıklı ve lezzetli beslenmenin mümkün olduğunu gösteriyor. Vegan hünkarbeğendi, glütensiz ravioli, tofu katsu köri ve el yapımı mantı gibi yemekler öne çıkıyor.

Cihangir, Sıraselviler Cad, Soğancı Sk., 34433 Beyoğlu/İstanbul

Sisters&Harvest, Moda

Vegan mutfağın pastane durağı olan Sisters&Harvest, Moda'da konumlanıyor. Fırın-pastane konsepti, yenilikçi menüsü, sade ve sıcak atmosferiyle müşterilerini ağırlıyor. Hayvan dostu oluşu, dekorasyonu, kupaları ve tabaklarıyla sevimli bir estetik sunuyor. Cupcake, tart, magnolia gibi tatlıların yanı sıra sandviçleri ve filtre kahvesi de seviliyor.

Caferağa, Şair Latifi Sk. No:30B, 34710 Kadıköy/İstanbul

Telezzüz, Üsküdar

Koç Topluluğu Spor Kulübü içerisinde konumlanan Telezzüz, üst düzey vegan restoranı olarak tanımlanıyor. Dünya mutfağından farklı lezzetler, bitki temelli, doğal, yerel ve mevsimsel ürünlere odaklanıyor. Vegan fine-dining deneyimi yaşamak için tercih edebileceğiniz mekan, şık tabak sunumları ve nezih dekorasyonuyla dikkat çekiyor.

Koç Topluluğu Spor Kulübü, Kuzguncuk, Kuşbakışı Cd. No:16, 34674 Üsküdar/İstanbul

Avocado Bar, Teşvikiye

Sağlıklı ve fit menüsüyle öne çıkan Avocado Bar, adından da anlaşılacağı üzere avokadoya odaklanan enerjik atmosferli bir mekân. Nişantaşı'nda müdavimlerini özellikle kahvaltılarda ağırlamaya devam ediyor. Spor sonrası tercih eden müşterileriyle doluyor. Tostlar, kaseler, salatalar, ekmek üstü lezzetler ve besleyici yemekler öne çıkıyor.

Teşvikiye, Ahmet Fetgeri Sok. No:29 B, 34365 Şişli/İstanbul

KEM KÜM Egyptian Vegan Restaurant, Moda

Moda'nın ara sokaklarında konumlanan Kem Küm, mısır kültürüne ait yemekleri vegan lezzetlerle yeniden yorumluyor. Küçük ve samimi mekânın menüsünde sokak lezzetleri başta olmak üzere koshari, falafel dürüm, vegan künefe ve vegan ayran öne çıkıyor.

Osmanağa, Pavlonya Sk. no9, 34714 Kadıköy/İstanbul